UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren Kemaliye'de sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projeleri devam ediyor - Son Dakika

Geçtiğimiz günlerde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine giren Erzincan'ın tarihi, doğal ve turistik incisi Kemaliye'de sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projeleri devam ediyor.

Yaklaşık 35 kilometre uzunluğunda, nehir tabanı ile vadi kenarı arasındaki kot farkı bin metreye kadar ulaşan, bu haliyle dünyadaki ilk 5 derin kanyon arasında yer alan Karanlık Kanyonuyla, büyüklü küçüklü 38 tünelden oluşan ve dünyadaki "Tehlikeli Yollar" kategorisinde bulunan, sert kayaların içinden oyularak inşa edilmiş istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip 7 kilometre uzunluğundaki Taş Yoluyla, Türk kültür tarihi açısından önemli bilgiler içeren ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Dilli Vadisiyle ve daha pek çok doğal güzellikleriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınan Kemaliye'de belediye tarafından da yeni projelerle çalışmalara hız verildi.

Kemaliye Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma ve restorasyon projesi kapsamında mülkiyeti belediyeye ait Mustafa Özgül Sokakta bulunan 10 adet işyerinin, mimari yapıya uygun bir şekilde yapımına başlandı. - ERZİNCAN