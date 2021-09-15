Üye Girişi
UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı - Son Dakika

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı

15.09.2021 10:37
UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı, System.String[]

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Malatya Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı arttı.

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Malatya Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı arttı.

2014 yılında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmeye hak kazanan Arslantepe Arkeolojik Alanının kalıcı listeye girmesi için yapılan çalışmalar sonrasında, Çin'in ev sahipliğinde online olarak UNESCO 44. Dünya Miras Komitesi toplantısı düzenlenmişti. Toplantıda, Anadolu'nun en eski şehir devletinin kurulduğu Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesine karar verilmesinden sonra ören yerini ziyaret edenlerin sayısında artış yaşandı.

Malatya Arslantepe Höyüğü'nü son olarak İzmir'den gelen yerli turist kafilesi ziyaret etti.

Geç Kalkolitik Dönem'den Demir Çağı'na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan, Hititlerden Roma ve Bizans'a kadar pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğü, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne geçtiğimiz Temmuz ayında girdi. İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak tarih severlere hizmet veriyor. Anadolu'da 'İlk Şehir Devleti'nin yapılarının ortaya çıkarıldığı Arslantepe Höyüğü'nde bugüne kadar yapılan kazılarda, çok sayıda tarihi materyal ve eser bulundu.

Arslantepe Höyüğü, Malatya'nın 7 kilometre kuzeydoğusunda Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde yer alan bir arkeolojik yerleşim. Türkiye'deki en büyük höyüklerden biri olan höyük, Fırat Nehri üzerindeki Karakaya Baraj Gölü'nün batısında bulunuyor. 30 metre yükseklikteki

(İHA)

UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı
UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı

UNESCO Dünya Mirası, Birleşmiş Milletler, Malatya, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi 10:27 Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 10:17 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı 10:04 Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı
28 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü 09:49 28 yaşındaki kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor 09:45 BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 09:26 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı
iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri 08:17 iPhone 13'ün tanıtımı yapıldı! 9 farklı renk seçeneği var, işte özellikleri Davutoğlu'na sorulan 07:24 Davutoğlu'na sorulan "Erdoğan beyaz sayfa açalım derse yanıtınız ne olur" sorusu şaşırtan bir cevap aldı: Görüşürüm

Son Dakika Haberleri
10:34 Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim
10:26 Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için 3 plan gündemde: Güvenli koridor, briket evlerin yaygınlaştırılması ve kamp şartlarının iyileştirilmesi
10:19 Mert Hakan'ın, kaptan Arda Turan'a, "Beni G.Saray'a al ağabey, İrfan Can da mutsuz" dediği iddia edildi
10:04 Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı
10:03 Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı
09:47 Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı
09:46 Sahibi tarafından gezintiye çıkarılan köpek, 14. yüzyıla ait define buldu
09:45 BİM'den büyüme anlamında yeni hamle! Bisküvi ve şekerleme üretimi için 40 milyon lira sermayeli şirket kuruyor
09:40 Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil
09:26 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
Mert Hakan'ın, kaptan Arda Turan'a, Mert Hakan'ın, kaptan Arda Turan'a, "Beni G.Saray'a al ağabey, İrfan Can da mutsuz" dediği iddia edildi         
10:20
Tarım makinaları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor Tarım makinaları Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında 20 ülkeye ihraç ediliyor         
10:06
Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı Emre Belözoğlu'nun yorumculuğu futbolseverlerin beğenisini topladı! Ama bir eksik göze battı         
10:04
Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı Masumlar Apartmanı, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı! Birkan Sokullu'nun oyunculuğu beğeni topladı         
09:47
Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil Oyundan çıkma nedeni anlaşıldı! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil         
09:41
Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor Kuzey Kore'den yeni bir deneme geldi! Füzenin ne olduğu da nereye düştüğü de bilinmiyor         
08:43
Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler Erdoğan'dan Lafarge'ın DEAŞ'ı desteklemesi hakkında: Avrupa'ya hep söyledim, kulak arkası ettiler         
07:44
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum Acun Ilıcalı canlı yayında bombayı patlattı: Hull City'yi almayı düşünüyorum         
23:03
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Acun Ilıcalı, Acun Ilıcalı, "EXXEN'e üye olmak için 1.5 saattir uğraşıyorum" diyen Güntekin Onay'a ateş püskürdü         
22:34
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu! Açılış maçında birden fazla rekora imza attı         
20:54
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'ın evlilik teklifini kabul etti         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 10:44:17. #1.11#
SON DAKİKA: UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe'de turist sayısı arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement