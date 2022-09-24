Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

24.09.2022 17:38
Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser verildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser verildi.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen engelliler, jandarma ve katılımcıların desteğiyle Nemrut Dağı'na çıktı.

Etkinlikte, çello sanatçısı Jamal Aliyev konser verdi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Nemrut Dağı'nın önemini vurgulayarak, etkinliğe katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Çello sanatçısı Aliyev ise "Böyle tarihi bir mekanda anlamlı bir organizasyonda yer almaktan ve konser vermekten büyük mutluluk duydum." dedi.

Etkinliğe İstanbul'dan katılan Begüm Şipal da "Burası çok etkileyici. Burada olmaktan mutlu oldum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı Bölgesel Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Adıyaman'da başladı Bakan Varank: 'Biz bu ülkeye değer katan herkesin yanındayız ve destekçisiyiz' Bakan Varank: 'Biz bu ülkeye değer katan herkesin yanındayız ve destekçisiyiz'
Kaynak: AA

Nemrut Dağı, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:07 55 yaşında emekli olabilirsiniz! İşte sigortalılar için çok önemli o tarih...
16:41 Tartıştığı kişiyi tüfekle yaraladıktan sonra vurmaya devam eden şahıs polisin uyarı ateşinin ardından gözaltına alındı
16:41 ABD Başkanı Biden'ın işaret ettiği kadına yönelik sözleri şok etkisi yarattı: O 12, ben 30 yaşındaydım ama neyse
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
15:42 ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi
14:41 Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden "hava saldırısı" anonsu kentte endişe yarattı
14:43 Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı
14:20 Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 17:38:23. #1.13#
SON DAKİKA: Nemrut Dağı'nda engellilere yönelik konser düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement