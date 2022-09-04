Pamukkale'nin ziyaretçi sayısında yüzde 64'lük artış

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de 8 aylık ziyaretçi sayısı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 64 arttı.

AA muhabirinin, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, dünyaca ünlü beyaz travertenleri, geçen yılın ilk 8 ayında 786 bin 387 kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam, yüzde 64'lük artışla 1 milyon 285 bin 990 oldu.

Pamukkale, ağustos ayında 351 bin 706 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, bölgenin her geçen gün daha çok hareketlendiğini söyledi.

Turist sayısındaki artışın işletmecileri de sevindirdiğini anlatan Şen, "Özellikle 2023 yılından çok daha umutluyuz. Pamukkale'de 2023 yılında 3 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz." dedi.