UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti - Son Dakika
Son Dakika Dünya UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti - Son Dakika Dünya

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti

6 saat önce

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, opera sahnelerine de ilham oldu. Göbeklitepe Operası, mart ve nisanda sahnelenecek, yurt içi ve yurt dışında seyirciyle buluşmaya devam edecek.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti, System.String[]

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, opera sahnelerine de ilham oldu.


Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Göbeklitepe, dünya prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.

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Göbeklitepe, Şanlıurfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:51 
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