UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, opera sahnelerine de ilham oldu.



Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Göbeklitepe, dünya prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.