Son Dakika › Dünya › UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti - Son Dakika Dünya
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti
6 saat önce
"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, opera sahnelerine de ilham oldu. Göbeklitepe Operası, mart ve nisanda sahnelenecek, yurt içi ve yurt dışında seyirciyle buluşmaya devam edecek.
Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, opera sahnelerine de ilham oldu.
Devlet Opera ve Balesinin (DOB) yeni sezondaki en iddialı eserlerinden Göbeklitepe, dünya prömiyeriyle sanatseverlerle buluştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:51
Son Dakika Muhaliflerin İdlib'e başlattığı operasyondan ilk görüntüler geldi Libya'daki UMH güçleri, Hafter saflarında savaşan 25 milisi etkisiz hale getirdi Kanada'da meydana gelen zincirlemeye kazada 200 araç hasar gördü Almanya'da meydana gelen ırkçı saldırıdan yaralı olarak kurtulan Türk vatandaşı o anları anlattı