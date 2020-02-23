UNESCO Dünya Mirası Listesi'nden opera sahnesine: Göbeklitepe için perde vakti

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, opera sahnelerine de ilham oldu. Göbeklitepe Operası, mart ve nisanda sahnelenecek, yurt içi ve yurt dışında seyirciyle buluşmaya devam edecek.View on euronews