"Nemrut Dağı Kommagene Bienali", 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Son Dakika
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"Nemrut Dağı Kommagene Bienali", 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

25.08.2022 18:16
"Nemrut Dağı Kommagene Bienali", 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nemrut Dağı, Kahta Kaymakamlığı tarafından ilk defa düzenlenen Kommagene Bienali'ne ev sahipliği yapıyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 ülkeden 53 sanatçının katılımıyla düzenlenen bienalin açılış teması "Hayali Bir Uygarlık" olarak belirlendi.

Nemrut Tümülüsü olmak üzere, Cendere Köprüsü, Karakuş Tümülüsü, Arsemia, Kahta Kalesi, ve Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı sonrası oluşan beş adada sanat eserlerinin sergilendiği bienal, 20 Ekim'e kadar devam edecek.

Çeşitli atölyeler, söyleşiler, konserler ve sergilerin yer aldığı bienalin küratörlüğünü Nihat Özdal üstleniyor.

Bienale katılan sanatçılar arasında Güney Kore'den Yongduk Yi, Norveç'ten Hakon Erichsen, İspanya'dan Marisa Maeste, İtalya'dan Cristiano Carotti, Türkiye'den Ebru Ceylan, Varol Topaç, İsmet Doğan, Dilan Köse ve Doğukan Çiğdem yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, bienale ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Güney Doğu'sundaki Doğu Toros sıra dağlarının en yüksek zirvelerinden birini taçlandıran Nemrut Dağı ilk defa farklı bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Kahta ve çevresinde tarih boyunca çok güçlü uygarlıklar yer almış. Kommagene Krallığı'ndan bugüne bu uygarlıkların bıraktıkları izler bienal fikrinin ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Nevali Çori açıklarında bulunan Ada üzerinde 'Hayali Bir Uygarlık' oluşturma fikri ile yola çıkıldı. Bienalimize destek veren başta Bakanlığımıza, Valiliğimize, yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza ve bölge halkına teşekkür ederim."

Bienal kapsamında ayrıca 27 Ağustos'ta düzenlenecek "Doğu Batı Buluşması" başlıklı konserde, halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe, senfoni orkestrasıyla beraber Cendere Köprüsü yanında sahne alacak.

Bienal ile ilgili bilgilere "www.kommagenebienal.com" adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: AA

Toros Dağları, Kommagene, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Nemrut Dağı Kommagene Bienali', 20 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak - Son Dakika

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