Unesco Dünya Mirası Listesindeki Peribacalarını İş Makinesi ile Yıkıyorlar... Ali Öztunç: "Tarih, Bu Millet Yaptığınızı Affetmeyecek" - Son Dakika
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Unesco Dünya Mirası Listesindeki Peribacalarını İş Makinesi ile Yıkıyorlar... Ali Öztunç: "Tarih, Bu Millet Yaptığınızı Affetmeyecek"

13.09.2022 15:41
Unesco Dünya Mirası Listesindeki Peribacalarını İş Makinesi ile Yıkıyorlar... Ali Öztunç: "Tarih, Bu Millet Yaptığınızı Affetmeyecek"

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve yaz kış yüzbinlerce turisti ağırlayan Kapadokya bölgesindeki peribacaları "yol yapımı" için iş makineleriyle yıkılıyor. CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacalarına kıymayın. Deniz, orman her yerde olabilir, tatil her yerde yapılabilir ama dünyada peribacalarının olduğu tek yer Kapadokya'dır. Siz de bu yıkıyorsunuz şimdi. Tarih bunu affetmeyecek. Bu millet bu yaptığınızı affetmeyecek. Para için peribacalarını yıktırıyorsunuz. Yazılar olsun size" diyerek tepki gösterdi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve yaz kış yüzbinlerce turisti ağırlayan Kapadokya bölgesindeki peribacaları "yol yapımı" için iş makineleriyle yıkılıyor. CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, "Milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacalarına kıymayın. Deniz, orman her yerde olabilir, tatil her yerde yapılabilir ama dünyada peribacalarının olduğu tek yer Kapadokya'dır. Siz de bu yıkıyorsunuz şimdi. Tarih bunu affetmeyecek. Bu millet bu yaptığınızı affetmeyecek. Para için peribacalarını yıktırıyorsunuz. Yazılar olsun size" diyerek tepki gösterdi.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da daha önceden de iş makineleri ile yıkım; inşaat gibi yapılaşmaya gidilirken, son olarak Ortahisar ile Göreme arasındaki peribacaları da yıkılıyor.

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan ve yaz kış yüzbinlerce turisti ağırlayan Kapadokya'da milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacaları, 2,8 kilometrelik yol için yıkılıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yıkıma tepki gösterirken AKP iktidarını, "Para için peribacalarını yıktırıyorsunuz. Yazılar olsun size" sözleriyle eleştirdi.

"AK PARTİ HÜKÜMETİ KAPADOKYA'YA KEPÇELERİ KOYDU"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ali Öztunç, "Ortahisar ile Göreme arasında 2,8 kilometrelik bir yol yapılmak isteniyor. Yola karşı değiliz, yol yapılmalı ama o güzergah yanlış güzergah. O güzergah yerine başka bir güzergahtan yol yapılabilirdi. Bizzat Kapadokya'ya gittim, olay yerinde orada da bu açıklamaları yaptım. Ama geldiğimiz noktada AK Parti hükümeti Kapadokya'ya kepçeleri koydu. Peribacaları yıkılıyor. Bu inanılır gibi değil" dedi.

"MİLYONLARCA YIL SONUNDA OLUŞAN PERİBACALARI AK PARTİ ELİYLE YIKILIYOR"

Öztunç, yıkımı "Anadolu tarihine ihanet" olarak nitelendirirken, "Türk tarihine, peribacalarına ihanettir bu. Milyonlarca yıl sonunda oluşan peribacaları şu anda AK Parti'nin eliyle, kepçelerle yıkılıyor. Altı gizli, saklı kilise. Üstünde yol yapıyorlar, peribacalarını yıkılıyorlar. Etmeyin, eylemeyin. Bu bir ihanettir" sözleriyle tepki gösterdi.

"TARİH BUNU AFFETMEYECEK"

Öztunç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Turizm Bakanı, Kapadokya'ya gelen turistler, peribacası için geliyorlar. Siz şimdi o peribacalarını kepçelerle yıkarsanız, turist neden gelsin oraya. Bu ihanettir, asla kabul edilemez. Biz buna karşı çıkıyoruz, yapmayın, etmeyin, eylemeyin. Bu kararınızdan bir an önce vazgeçin. Milyonlarca yıl içerisinde oluşan peribacalarına kıymayın. Deniz, orman her yerde olabilir, tatil her yerde yapılabilir ama dünyada peribacalarının olduğu tek yer Kapadokya'dır. Siz de bu yıkıyorsunuz şimdi. Tarih bunu affetmeyecek. Bu millet bu yaptığınızı affetmeyecek. Para için peribacalarını yıktırıyorsunuz. Yazılar olsun size" diye seslendi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unesco Dünya Mirası Listesindeki Peribacalarını İş Makinesi ile Yıkıyorlar... Ali Öztunç: 'Tarih, Bu Millet Yaptığınızı Affetmeyecek' - Son Dakika

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