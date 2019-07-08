Son Dakika Haberleri: UNESCO Dünya Mirası listesine biri Azerbaycan'dan olmak üzere 6 yeni kültürel alan eklendi
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UNESCO Dünya Mirası listesine biri Azerbaycan'dan olmak üzere 6 yeni kültürel alan eklendi

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesine 6 yeni kültürel alan eklendi. UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen pazar günkü toplantısında UNESCO Dünya Mirası listesine 6 yeni ekleme yapılmasına karar verildi.

UNESCO Dünya Mirası listesine biri Azerbaycan'dan olmak üzere 6 yeni kültürel alan eklendi, System.String[]
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesine 6 yeni kültürel alan eklendi.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen pazar günkü toplantısında UNESCO Dünya Mirası listesine 6 yeni ekleme yapılmasına karar verildi. Listeye kaydolan kültürel alanlar Azerbaycan, Portekiz, Rusya Federasyonu, İspanya ve İngiltere'de yer alıyor.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:22 
Azerbaycan, Bakü, Dünya
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