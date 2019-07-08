UNESCO Dünya Mirası listesine biri Azerbaycan'dan olmak üzere 6 yeni kültürel alan eklendi
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesine 6 yeni kültürel alan eklendi.
UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen pazar günkü toplantısında UNESCO Dünya Mirası listesine 6 yeni ekleme yapılmasına karar verildi.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:22
Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Dünya Mirası listesine 6 yeni kültürel alan eklendi.
UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'de gerçekleşen pazar günkü toplantısında UNESCO Dünya Mirası listesine 6 yeni ekleme yapılmasına karar verildi. Listeye kaydolan kültürel alanlar Azerbaycan, Portekiz
, Rusya
Federasyonu, İspanya
ve İngiltere
'de yer alıyor.
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