Unesco geçici mirasındaki tarihi Ballıca mağarası, ziyarete açıldı - Son Dakika

Unesco geçici mirasındaki tarihi Ballıca mağarası, ziyarete açıldı

TOKAT - Unesco tarafından dünya geçici kültür miras listesinde yer alan Ballıca Mağarası, pandemi sürecinde kapalı kaldığı 3 aylık sürecin ardından maskeli olarak ziyaretçilere açıldı.

Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Tokat'ın Pazar ilçesindeki Ballıca Mağarası, korona virüs tedbirleri kapsamında 3 ay süre ile kapalı kaldı. Normalleşme dönemi ile birlikte tekrar ziyaretçilere kapılarını açan Ballıca Mağarasında korona virüse karşı önlemler alındı. Mağaraya girişlerde ziyaretçilerin vücut ısıları ölçülürken, maskesiz içeri girilmesine müsaade edilmiyor. Mağarayı daha önce gezenler ise 3 ay süre ile kapalı kalan mağaranın havasının daha da temizlendiği görüşünde. Mağara Rehberi Mehmet Ülkü, pandemi sürecinde kapalı kalan mağarada nem oranının yükseldiğini ve havası daha temiz olduğunu kaydetti.

Mağaraya ziyaretçi sayısı azaldı

Ballıca Mağarası işletmecisi Necmettin Bahçeci ise mağaraya gelen ziyaretçilerden sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları ve hijyene dikkat etmeleri uyasında bulunduklarını söyledi Mağaraya ziyaretçi sayısında pandemi süreci nedeniyle önceki aylara göre yüzde 70'e yakın düşüş olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Bahçeci, "Mağaramız sıfır polene sahip olan, yaz kış 18-24 derece arasında aynı sıcaklıkta bulunan bir mağara. Astım, koah, solunum yolu rahatsızlığı çeken hastalar buraya tedavi amaçlı geliyor .Burada bir hafta 10 gün kaldıklarında kendilerini daha rahat hissediyorlar. Pandemide solunum yolu rahatsızlığı olan bir hastalık. Belki bu hastalığa da iyi gelir. Bunun sağlık açısından araştırılması yapılırsa memnun oluruz" diye konuştu.

3.4 milyon yaşında

Ballıca Köyünde, deniz seviyesine göre ise 1.085 metre rakımda yer alan Büyük Damlataşlar Salonu, Çamurlu Salon, Fosil Salon, Yarasalı Salon, Çöküntü Salon, Sütunlar Salonu, Mantarlı Salon ve Yeni Salon isimlerindeki, her birisi kendisine özgü 8 salonunda, farklı farklı oluşumlara sahip sarkıt ve dikitleriyle dünyada emsalsiz olarak görülen 3.4 milyon yaşındaki Ballıca Mağarası ziyaretçilerini bekliyor.