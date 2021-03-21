UNESCO heyeti Tarsus'a geliyor - Son Dakika

UNESCO heyeti Tarsus'a geliyor
21.03.2021 20:55
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) heyetinin Mersin'in Tarsus ilçesine geleceği bildirildi.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) heyetinin Mersin'in Tarsus ilçesine geleceği bildirildi.
Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, UNESCO heyetinin incelemede bulunmak üzere Haziran ayında ilçeye geleceği belirtti.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, ilçenin tarihi geçmişini ortaya çıkarabilmek için UNESCO'nun vereceği desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "UESCO temsilcileri, tarih araştırmacıları ve uzman arkeologlar ile yaptığımız görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor." ifadelerini kullandı.
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