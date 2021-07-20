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UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi - Son Dakika

UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi

20.07.2021 11:07
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi, System.String[]

Türkiye'de İstanbul ile kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tek yer olan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde tesislerin dolması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de İstanbul ile kent ölçeğinde UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan tek yer olan "açık hava müzesi" konumundaki Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Kurban Bayramı tatilinde tesislerin dolması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Herhangi mimari plana dayanmaksızın 18, 19. ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen, 3 katlı 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu, büyük şehirlere yakınlığı dolayısıyla bayram tatili için en çok tercih edilen destinasyonlar arasında yer alıyor.

Kurban Bayramı tatilini, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklayarak geçirmek isteyenlerin tercih ettiği Safranbolu ilçesi, günübirlik ve konaklamalı binlerce yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kültürel zenginliklerini korumadaki başarısıyla "Dünyada en iyi korunan ilk 20 kent" arasına giren tarihi ilçeye çeşitli tur ve geziler kapsamında gelen turistler, otel ve pansiyonların tamamını doldurdu.

Ziyaretçilerini kültürel mirasıyla tarih yolculuğuna çıkaran Safranbolu'da, Arnavut kaldırımlı sokakların başlarında ikram edilen yöreye has lokumları da tatma fırsatı sunuluyor.

"Yüzde 100'e ulaşan rezervasyonlar aldık"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Üyesi ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, AA muhabirine, tarihi ilçenin birçok açıdan avantaj sağlamasıyla çokça tercih edilen bir yer olduğunu söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla otel ve pansiyonların dolmasından dolayı mutlu olduklarının altını çizen Ergüder, "UNESCO Dünya Mirası ilçemizde yüzde 100'e ulaşan rezervasyonlar aldık. Bayram yoğunluğumuz hafta sonuyla başladı. Safranbolu'yu merak edenleri, sevenleri bekliyoruz." dedi.

"Safranbolu o beklediğimiz yoğunluğa kavuştu"

Butik otel sahibi Serhat Şengün de Safranbolu'nun Osmanlı'dan kalan çok büyük bir miras olduğunu ifade etti.

Yerli ve yabancı misafirleri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Şengün, " 1 Temmuz'dan sonra yasakların kalkmasıyla beraber Safranbolu o beklediğimiz yoğunluğa kavuştu. 9 günlük bayram tatili için çok yoğun rezervasyonlar aldık. Konaklama işletmelerinde doluluk oranı yüzde 100'ü bulmuş durumda. Mutlu, güzel, yoğun bir bayram geçireceğiz."

UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi
UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat UNESCO kenti Safranbolu'da bayram bereketi - Son Dakika


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