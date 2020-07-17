UNESCO Kenti Safranbolu'da hedef 1 milyon ziyaretçi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde normalleşme dönemine girilmesiyle hareketlilik yaşanan, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tarihi yapıları korumadaki başarısı nedeniyle "korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

18 ve 20. yüzyıllar arasında yapılan, genellikle üç katlı, 6-8 odalı, ihtiyaca uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı tarihi ilçe, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Osmanlı'nın mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü günümüze kadar aktarmayı başaran, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran 50 bin nüfuslu ilçede, iç ve dış turizmin hareketlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiyi ağırlayan tarihi ilçenin, bu yıl salgın süreci de göz önünde bulundurularak yıl sonuna kadar 1 milyon ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.

"İlçe, turizmde son 3-4 yılda büyük bir atılım gösterdi"

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinde 1,5 ayın geride bırakıldığını söyledi.

Ülke ve ilçe olarak koronavirüsle mücadelede başarılı olduklarını belirten Ürkmezer, salgınla mücadelede tedbirli davranılması gerektiğini anlattı.

Safranbolu'nun normalleşme süreciyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladığını aktaran Ürkmezer, vatandaşlara ilçenin tarihi yerlerini gezmelerini tavsiye etti.

Ürkmezer, Safranbolu'nun, yerli turist potansiyelini daha da artıracağına inandığını dile getirerek, "İlçede normalleşme sürecinin ardından turizm canlanmaya başladı. İlçe turizmde son 3-4 yılda büyük bir atılım gösterdi. Geçen yıl konaklama ve günübirlik ziyaretlerle 1 milyon 300 bin civarında turist sayısına ulaştık. Salgın sürecini de göz önünde bulundurursak ilçe, yıl sonuna kadar yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlayacaktır." dedi.