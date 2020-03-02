UNESCO kenti Safranbolu'da ulaşım araçları, duraklar ve tuvaletler dezenfekte edildi - Son Dakika

Yılda yaklaşık 90 bin yabancı turiste ev sahipliği yapan Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi konaklarıyla ünlü ilçesi Safranbolu'da toplu ulaşım araçları, duraklar ve tuvaletler dezenfekte edildi.

Geçen yıl 40 bini Çinli olmak üzere 87 bin yabancı turistin ağırlandığı tarihi ilçede, belediye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir kapsamında çalışmalar yürütüyor.

İlçede, önlemler kapsamında, halk tarafından yoğun olarak kullanılan otobüs, minibüs, tuvalet ve duraklar önce yıkandı sonra dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi ilçede çok titiz davrandıklarını söyledi.

Yoğun şekilde yabancı turiste ev sahipliği yaptıklarını anlatan Köse, "Turistik bir bölgede yaşıyoruz. Her ne kadar bir vaka ile karşı karşıya kalmasak da kendi önlemlerimizi alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda gönüllerinin rahat olmalarını diliyorum. Tabii ki halkımıza da bazı sorumluluklar düşüyor. Sık sık ellerin yıkanması ve ortak kullanım alanlarında farklı bakteri ve virüslere karşı da tedbirli olunması gerekiyor." diye konuştu.