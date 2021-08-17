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UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü sosyal alanlarla donatılacak - Son Dakika

UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü sosyal alanlarla donatılacak

17.08.2021 13:24
UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü sosyal alanlarla donatılacak, System.String[]

Malatya Valisi Aydın Baruş, UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret edenlerin daha rahatça hareket edebileceği bir ortam oluşturmak istediklerini söyledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne alınan Arslantepe Höyüğü'nü ziyaret edenlerin daha rahatça hareket edebileceği bir ortam oluşturmak istediklerini söyledi.

Vali Baruş, Malatya Büyükşehir Belediyesi AYKOME Toplantı Salonu'nda, höyüğün geleceğine dair düzenlenen değerlendirme toplantısında, tüm kurumlar olarak ziyarete gelenlere daha iyi bir ortam sunulması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Höyüğün önemine işaret eden Baruş, şunları kaydetti:

"Dünyayı yöneten ilk sarayın bulunması münasebetiyle çok önemli bir yer. Bu güzel yerin, tüm insanlığa hizmet eder hale gelmesi ve ziyarete açık olması için alanda insanlarımızın rahatça hareket edeceği bir ortam sunmamız gerekiyor. Bu noktada toplantımızda yönetim planına göre görevli olan kurumların şimdiye kadar yaptığı çalışmalar ve bundan sonra koordinasyon halinde yapacağı çalışmaları değerlendirmek için bir araya geldik. Görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kazı ekibimiz bu yılki kazılarına başladı, İnşallah bu sene de dünyanın dikkatini çekecek çok değerli eserler çıkar. Şimdiye kadar giden tarihin çok daha eskisine rastlarız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Arslantepe Höyüğü'nün Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesinin Malatya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Höyükte geçmişten bugüne yapılan kazılara işaret eden Gürkan, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki sorumluluğumuz ve yükümlülüğümüz daha da artmıştır. Karşılama alanlarının, simülasyon merkezinin ve sosyal donatı dediğimiz mekanların olması, ayrıca yine etkileşim alanı içerisine girebilecek bir kütüphanenin yapılması noktasında Kültür ve Turizm Bakanlığımızla birlikte ortak bir çalışma içerisine girmemiz lazım. Alanda müze yapılması konusunda da gayretlerimizi göstereceğiz. Bu süreci Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, üniversitelerimiz ve bütün paydaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Sivil anlamda da özellikle Malatyalı iş insanlarımızın bizlere destek vermeleri gerektiğini düşünüyorum. İş insanlarımızla geniş katılımlı ilerleyen dönemlerde yapacağımız toplantılarda bunları görüşeceğiz."

İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli, Arslantepe Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ve ilgili kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda, bundan sonraki süreçle ilgili neler yapılması gerektiği konusunda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü sosyal alanlarla donatılacak
UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü sosyal alanlarla donatılacak
UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü sosyal alanlarla donatılacak
UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü sosyal alanlarla donatılacak

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü sosyal alanlarla donatılacak - Son Dakika


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