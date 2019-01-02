Son Dakika Haberleri: Unesco, Kütahya'yı 'Zanaat ve Halk Sanatları Şehri' Olarak Tescil Etti

Unesco, Kütahya'yı 'Zanaat ve Halk Sanatları Şehri' Olarak Tescil Etti

42 dakika önce

Kütahya'nın, 31 Ekim 2017 tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın yeni üyeleri arasında yer alarak Zanaat ve Halk Sanatları (Crafts and Folk Art) alanında "Yaratıcı Şehir" unvanını almaya hak kazandığı bildirildi.

Unesco, Kütahya'yı 'Zanaat ve Halk Sanatları Şehri' Olarak Tescil Etti, System.String[]
Kütahya'nın, 31 Ekim 2017 tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın yeni üyeleri arasında yer alarak Zanaat ve Halk Sanatları (Crafts and Folk Art) alanında "Yaratıcı Şehir" unvanını almaya hak kazandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kütahya, UNESCO tarafından yaratıcı şehir olarak kabul edilen dünyadaki 180 şehirden biri oldu. Gaziantep'in yanına Kütahya, İstanbul ve Hatay'ın da eklenmesiyle Türkiye'deki yaratıcı şehir sayısı da 4'e yükseldi. Böylece Türkiye, Kütahya'nın da önemli katkısıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'ndaki en başarılı ülkelerden biri haline geldi.

Yaratıcı Şehirler Ağı; yaratıcılığı ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilir kalkınmanın stratejik bir faktörü olarak belirlemiş şehirlerarasında uluslararası iş birliğini geliştirmek amacıyla 2004 yılında kurulmuştur. Şehirler bu ağa katılarak iyi uygulamaların paylaşımını, sürdürülebilir kalkınma planlarında kültür etkileşimini ve kültürel yaşama katılımın teşvikini, yaratıcılık ve kültürel endüstriyi geliştirecek iş birliğini güçlendirmek için çalışmayı taahhüt eder. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, 7 tema etrafında şekillenmiştir. Bu temalar "Gastronomi, Edebiyat, Film, Müzik, Zanaat ve Halk Sanatları, Tasarım, Medya Sanatlarıdır.

Kütahya söz konusu ağa Zanaat ve Halk Sanatları dalında kabul edilen Türkiye'den ilk şehir olma başarını gösterdi ve dünyada bu alanda ağa kabul edilen 37 şehirden biri oldu. Başka bir ifadeyle, Kütahya dünyadaki 37 Zanaat ve Halk Sanatı şehrinden biri olarak tescil edildi. (EFE) - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Hatay, Türkiye, Kütahya, Güncel
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