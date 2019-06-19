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UNESCO listesindeki 6 eserden 3’ü Yıldırım’da

24 dakika önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve ekibini ağırladı.

UNESCO listesindeki 6 eserden 3’ü Yıldırım’da, System.String[]
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve ekibini ağırladı. Yılmaz, Yıldırım'ın UNESCO Tarihi Miras Listesi'nde yer alan eserlerin korunması ve tanıtılması için projeler hazırladıklarını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:18 
Neslihan Dostoğlu, Bursa, Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Ekonomi
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