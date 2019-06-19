UNESCO listesindeki 6 eserden 3’ü Yıldırım’da
24 dakika önce
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ve ekibini ağırladı.
Yıldırım
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:18
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz
, Bursa
Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu
ve ekibini ağırladı. Yılmaz, Yıldırım'ın UNESCO Tarihi Miras Listesi'nde yer alan eserlerin korunması ve tanıtılması için projeler hazırladıklarını söyledi.
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