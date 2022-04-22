UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika
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UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI

22.04.2022 16:43

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki Selçuklu dönemi yapılarından Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlayan ancak 2 yıl sonra durdurulan restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki Selçuklu dönemi yapılarından Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlayan ancak 2 yıl sonra durdurulan restorasyon çalışmalarına yeniden başlandı.

Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde 1229 yılında Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah ile eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılan ve mimarisiyle ilgi çeken Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda 2017 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlanamadı. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınan ve mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin denge ve uyumlu tasarımıyla 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen caminin restorasyon çalışması durduruldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce restorasyonu yapan firmanın ihale sözleşmesi, 2019 yılında tasfiye edildi. 2021 yılında Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda restorasyonun devamı için yeni ihale yapıldı. Yaklaşık 60 milyon liralık bedelli ihaleyi alan firma, Divriği'de restorasyon çalışmalarına başladı.

Restorasyon çalışmaları hakkında İl Koordinasyon Kurulu'nda bilgi veren Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, "Camimizin restorasyonu başladı. Çalışmalar devam ediyor. Binaya dokunmak çok sıkıntı. Şu an gelinen nokta mevcudu muhafaza etmek, çürüme yapan yerleri yeniden iyileştirme çalışmaları var. En kısa zamanda da restorasyonun tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI
UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI
UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI
UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI
UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI
UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI
UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI
UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: UNESCO LİSTESİNDEKİ DİVRİĞİ ULU CAMİİ'NDE RESTORASYON YENİDEN BAŞLADI - Son Dakika
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