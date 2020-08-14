UNESCO: "Lübnan'da 60 tarihi bina çökme riski altındadır" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada 60 tarihi binanın zarar gördüğünü binaların çökme riski altında olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 640 binanın hasar gördüğünü içlerinden en az 60'ının çökme riski altında olduğu konusunda uyarı yaptı. UNESCO uluslararası aktörlerle harekete geçeceğini ve Beyrut'un mirasını yeniden inşa etmesinde yardımcı olacağını vurguladı.

UNESCO yaptığı açıklamada zarar gören tarihi binaların sayısının Lübnan Kültür Bakanlığında Eski Eserler Genel Müdürü Sarkis Khoury tarafından yapılan bir değerlendirmeye ait olduğunu duyurdu. Sarkis Khoury, "Çoğu zarar göre bina, Gemmayze ve Mar Mikhael'in eski mahallelerinde oldu. Acil bir çalışma başlatılmalı, sonbaharda yağmurlardan daha fazla zarar görmesini önlemek için" dedi.

UNESCO patlamanın Ulusal Müze, Sursock Müzesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi Müzesi gibi birçok müzeye, kültürel ve dini mekanlara ve galerilere de zarar verdiğini sözlerine ekledi. UNESCO patlamadan 8 bin binanın da etkilendiğini ifade etti.

Öte yandan Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoda bulunan 2 bin 750 tonluk amonyum nitratın yanmasının ardından meydana gelen şiddetli patlama sonucu 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı. Kentte 300 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklanmıştı. - BEYRUT