UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı - Son Dakika

UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı

18.10.2020 22:56

Kayseri'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Koramaz Vadisi içerisinde kurulmak istenen taş ocağına vadi etrafında bulunan çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar karşı çıktı.

Kayseri'de UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Koramaz Vadisi içerisinde kurulmak istenen taş ocağına vadi etrafında bulunan çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar karşı çıktı.

Melikgazi ilçesine bağlı Subaşı, KÜçükbürüngüz ve Büyükbürüngüz mahalleleri sakinleri, mahallelerin içerisinde bulunduğu ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Koramaz Vadisi'nde yapılmak istenen taş ocağı için bir araya geldiler. Kalabalık şekilde zemin çalışması yapılan alana giden mahalle sakinleri, alanda yapılacak ocağın hem mera alanlarını yok edeceğini hem de bölgede bulunan yeraltı şehirlerine zarar vereceğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

Çalışmaların yer altı şehirleri de dahil birçok yere zarar vereceğini söyleyen Subaşı Mahallesi Muhtarı Ali Pumak, "Bizim burada maden istememizin sebebi, zaten sol tarafımızda yeteri sayıda maden ocakları var. Büyükbürüngüz tarafından da çalışma yaptılar ve mera olarak bir tek burası kaldı. Hayvancılığımız, tarım arazilerimiz, su kaynaklarımız tamamen bu vadide. Bu vadi ayrıca büyükşehir belediyesi tarafından UNESCO'ya Koramaz Vadisi olarak tescillendi ve UNESCO'ya dahil edildi. Ayrıca sağ tarafımızda da yer altı şehri bulunmaktadır. Bir kolu tamamen Bünyan'a bağlıdır ve buradan geçmektedir. Benim yetkililerden ricam gelsinler ve bu yer altı şehrini tescillesinler ve araştırsınlar. Bir kolu Bünyan'a bir kolu da aşağıda Bürüngüz, Subaşı ve Ağırnas, Büyükbürüngüz de dahil hepsinden yer altı şehrine bağlanmaktadır. Evlerimize çok yakın burası. Yarın burada patlama yapıldığında yerleşim alanındaki evlerimiz zaten çatladı ve hasar gördü diğer ocaklar tarafından ki, burası da açılır patlama yapıldığında kalan evlerimiz de yere çökerse bu köylü nereye gitsin? O zaman köyleri de alsın gitsinler. Burada mağdur ve evleri çatlayan vatandaşlarımız var. Biz gelişigüzel konuşmuyoruz bunları, bunlar başımızdan geçti" dedi.

Subaşı Mahallesi sakinlerinden emekli öğretmen Ekrem Tuna ise, "Biz ülkemizi ve köyümüzü seviyoruz. Hiçbir zaman ülkemize gelecek gelir kaynaklarından ülkemizin mağdur olmasını istemeyiz ama şu anda gelinen nokta rantiyenin dışında, özellikle köyümüze ve bölgeye çok zarar verecek bir konum arz ediyor. Biz sayın başkanımızın gönlümüze taht kurduğunu da ifade edelim. Köyümüze karşı gösterdiği yakınlığıyla gönlümüze taht kurmuştur ama gelinen bu noktada ben bir kez daha vermiş oldukları kararın üzerinde bir kez daha düşünmelerini köylülerimiz adına arz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Küçükbürüngüz Mahallesi Muhtarı Hacı Bölük, yapılacak çalışmaların tarla ve mera alanlarına zarar vereceğini söyleyerek, "Bu konuda vatandaşımızın tedirgin olduğunu görüyoruz. Bu taş ocakları, bizim Koramaz Vadisi UNESCO'ya girdiği için bizim bölgemiz de vadi içerisinde kalıyor. Buradan dinamitlerle çıkacak her taş parçası 200-300 metre yakınında Subaşı Mahallesi'nde bulunan yer altı şehrinin ve Gaziler Mezarlığı'nın bulunduğu bölgeye çok yakın. Aynı zamanda bizim bu vadimiz sol taraftaki Koramaz Dağı'ndan aldı ismini. Genellikle bu bölgede poyraz estiğinden dolayı bizim aşağıdaki tarım arazilerimiz bu tozdan ve dinamit atılmasından çok zarar görecek. Bunun için biz bu ocağın açılmasına mahalle olarak karşıyız" dedi.

Araçların önüne sadece tepkilerini koymak için geldiklerini söyleyen Küçükbürüngüz Mahallesi sakinlerinden Mehmet Uldağ da, "Akşam internette bir arkadaşımız Koramaz Dağı'nın kış görüntülerini paylaşmış. Dağın kuzey ucunda bir taş ocağı var zaten ve 20 yıldır işletiliyor. Biz geçtiğimiz yıl o taş ocağını gezdik. Tepesinden baktığınız zaman 30 katlı bir binanın tepesinden bakıyormuş gibi devasa çukurlar oluşmuş. Bir dağ taş ocağıyla biter mi demeyin. Biz de bitmez sandık ama bitermiş. Biz bu araçların önüne sadece tepkimizi koymak için çıkmalıyız. Bizim derdimiz üzüm yemek değil, bizim derdimiz bağcıyı dövmek de değil. Bizim derdimiz topraklarımıza sahip çıkmak. Biz Büyükşehir Belediye Başkanımıza güveniriz. Burada şirketin değil vatandaşın yanında olmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinin toplanarak tepki göstermesi üzerine zemin çalışması yapan iş makinası bulunduğu yerden indirilerek çalışması durduruldu. - KAYSERİ

UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı
UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı

Melikgazi, Kayseri, Bünyan, Subaşı, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel UNESCO miras alanındaki taş ocağına köylüler karşı çıktı - Son Dakika

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