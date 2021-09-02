Üye Girişi
UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1) - Son Dakika

UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)

02.09.2021 11:01

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla ziyaretçi sayısı 10 kat arttı.

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Kültür Miras Kalıcı Listesi'ne alınmasıyla ziyaretçi sayısı 10 kat arttı.

Yaklaşık 7 yıl önce geçici listeye alınan Arslantepe Höyüğü'nün Çin'in Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi Genişletilmiş 44. Oturumunda Dünya Miras Listesi'ne alınmasıyla ziyaretçi sayısında da artış yaşanmaya başlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, AA muhabirine, höyüğün dünyada devletin ve bürokrasinin temellerinin atıldığı yer olarak bilindiğini, dünyanın en eski kerpiç sarayının burada bulunduğunu, en eski kral mezarını ve dünyanın en eski drenaj hattının burada yer aldığını söyledi.

Arslantepe'nin kalıcı listeye girmesinden sonra alanda çalışmalarının tüm hızıyla devam edeceğini aktaran Şişman şöyle devam etti:

"Arslantepe'de kazılar her yıl devam ettiği için kazılan yerlerin, kazı alanının üstünün örtülmesi gerekiyor. Bunun için de her yıl kademeli olarak açılan yerlerle ilgili çatı projeleri oluşturuyoruz. Öncelikli olarak şu an kazılmış alanın üstünün örtülmesi ile ilgili çatı projemizi hazırlayıp en önce bunu gerçekleştireceğiz. İkinci aşamada Arslantepe'nin yakınında bulunan alanda bir karşılama merkezi yapmamız gerekiyor. Bunun da temel sebebi bir yer kalıcı listeye girdikten sonra doğal olarak turizmde hareketlilik oluyor. Ziyaretçilerimizin buradan memnun ayrılması ve organize bir şekilde höyüğü gezmelerini sağlamak için bir karşılama merkezi projemizi devreye alacağız. Diğer bir husus da Malatya Arkeoloji Müzemiz 1960'lı yıllarda yapılan bir müze olduğu için artık yeni bir müzeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için yeni bir Malatya Arkeoloji Müzesi yapacağız. Çalışmalarımız da devam ediyor, projeleri çizildi. Yer belirlendikten sonra müze projemizi gerçekleştirmiş olacağız."

"Yapılacak işler planlandı"

Şişman, Arslantepe'nin tanıtımına yönelik de çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Tanıtım filmlerinden tutun, buranın broşürlerinin hazırlanmasına, sesli rehberlerin artırılmasından güvenlik görevlilerinin artırılmasına kadar Arslantepe Yönetim Planı'nda kısa orta ve uzun vadede yapılacak işler planlandı. Sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak değil yerel paydaşlarımızla birlikte, belediyelerimiz olsun, üniversitelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ederek Arslantepe ile ilgili çalışmalarımızı bundan sonraki süreçte devam ettireceğiz." dedi.

"Ziyaretçi sayısı 10 kat arttı"

Şişman, höyüğün en güzel özelliklerinden birinin de gelen turistin saray yapısını, kompleksi bizzat içerisine girip deneyimleme ve o yapıları görebilme şansının bulunması olduğunu dile getirdi. Ziyaretçi sayısının daha önceleri 30-40 kişi bandında olduğunu belirterek Şişman şöyle devam etti:

"Bu özellik birçok yapıda yoktur, sadece dışarıdan bakılıp ayrılıyor. Bu anlamda Arslantepe'nin bu yönü de güzel olduğu için biz burada elimizden gelen bütün çabayı gösterip burayı hem koruyup hem de insanların burayı görmelerini sağlamak için uğraşacağız. Zaten bunun en büyük göstergesi de şu oldu. 26 Temmuz'da listeye girdik aradan geçen süreçte günlük ortalama 300-400 ziyaretçi almaya başladık. Bunun önümüzdeki sezon daha da artacağını öngörüyoruz. Ziyaretçi sayısı önceki yılların neredeyse 10 kat arttı diyebiliriz. Bundan dolayı bu yıl planlamalarımızı yapıp seneye eyleme geçirmemiz gerekiyor. Bu noktada inşallah bütün paydaşlarımız elini taşın altına koyuyor ve gerekli desteği veriyor."

"Destinasyon oluşturmayı düşünüyoruz"

Şişman, höyüğün Türkiye'nin 19'uncu kültür varlığı olarak UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini hatırlatarak, "Bölgeye turist getirmek istediğimiz zaman onlara sunacağımız sadece Arslantepe değil, bölgesi ile çevresi ile birlikte bir destinasyon oluşturmayı düşünüyoruz. Bununla ilgili çevre şehirlerdeki il müdürleriyle toplantılarımız devam ediyor. Bölgeyi Arslantepe merkezli çok güzel bir destinasyon haline getireceğiz." diye konuştu.

UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)
UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)
UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)
UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1)

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Miras Listesi, Malatya, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1) - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor 11:09 Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor 11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti 10:39 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! 10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu 09:35 Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor! Afgan halkı, yürüyerek ülkeden çıkmak için yollara koyuldu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı 09:28 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun dondurma sırası beklemesi görenleri şaşırttı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti 09:16 Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu 21:31 Oyuncu İrem Sak'ın tekne üzerindeki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu

Son Dakika Haberleri
11:08 Düşüşle güne başlayan altının gram fiyatı 483 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı
11:03 Güne düşüşle başlayan dolar 8,27'den alıcı buluyor
10:54 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 188 milyon TL kaynak aktarılacak
10:49 Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi
10:38 Son dakika: Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, hayatını kaybetti
10:30 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım
10:14 Tiktok fenomenleri ortalığı birbirine kattı! "Sen bizi tanımıyor musun?" dedikten sonra şahsı sopayla dövdüler
10:04 Olimpiyat madalyasını ısıran Nagoya Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
09:31 Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil
Tartışmanın fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı Tartışmanın fitilini ateşleyen Banu Alkan, Ajda Pekkan ve Kylie Jenner'ı kendisini taklit etmekle suçladı         
11:23
Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı Cristiano Ronaldo rakip takım oyuncusuna tokat attı, hakem oralı bile olmadı         
11:07
Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi Karısına silahla ateş açan adam, ifadesinde yanlışlıkla oldu dedi         
10:49
6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım 6 kez evden kaçan kadın: Hüseyin'e sinirlendiğim zaman onun arkadaşı Yunus'la kaçtım         
10:30
DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler DEVA Partisi'nin düşüşü dikkat çekti! 1 puanın bile altına gerilediler         
09:38
Karadağ maçı sonrası Karadağ maçı sonrası "İstifa" tezahüratlarına Şenol Güneş'ten cevap: Birini suçlamak çözüm değil         
09:32
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde Bilim Kurulu bugün toplanacak! Pandemi kuralları yeniden gündemde         
09:14
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, Hollanda ekibi Amsterdam Gençlerbirliği'nin yeni kalecisi oldu         
20:57
Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 290 kişi vefat etti, 23 bin 946 yeni vaka tespit edildi         
20:01
Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor Takım elbisesi ile simit satan adam, günlük 500 lira kazanıyor         
18:09
Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti Çocuğunun beline ip bağlayıp gezdirdi, görüntüler tepki çekti         
17:17
Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı Kayınbiraderine cinsel istismarda bulunan İsa Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
16:31
Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi Havuza haşema ile girmek isteyen kadın, site yöneticisi tarafından engellendi         
16:09
Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü Son dakika: 3 kızını silahla vurup öldüren imamın, cinayetlerden önce bütün mallarını kardeşinin üzerine geçirdiği öne sürüldü         
15:45
Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini Markette kız çocuğunu taciz eden adam 10 yıl hapis cezası aldı! Kendini "Sadece sevdim" sözleriyle savundu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 11:32:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: UNESCO mirası Arslantepe'ye ziyaretçi sayısı 10 kat arttı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement