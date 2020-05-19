UNESCO mirasına dökülen molozlar kaldırılıyor (2) - Son Dakika

'HAFRİYAT DÖKÜP ALAN KAZANMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'ne hafriyat dökülmesiyle, arsa sahiplerinin bahçe alanı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Sorumluların tespit edilip, en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade eden Kaymakam Çiftçi, Hevsel Bahçeleri'nin korunması için tüm önlemleri alacaklarını belirterek, şunları söyledi: "Hevsel Bahçeleri, aktif tarım yapılan bir yer. Yaklaşık 100 çiftçimizin tarımsal faaliyet gösterdiği bir alan. Zaman zaman bu tip dökümler oldu maalesef. Geçmişte de uzun yıllar süren bu tip hafriyat dökümleri olmuştu. Çiftçilerimiz, oradaki arazi sahiplerimiz, bataklık alanların doldurularak, bahçeye çevrilmesi konusunda bir gayretleri, bir çabaları var. Bu noktada bütün uyarılarımıza rağmen zaman zaman bu kaçak dökümlerle karşılaşıyoruz. Sizin haberinizden sonra biz de olaya vakıf olduk ve çok hızlı bir şekilde alana müdahale ettik. Bugün sabah itibari ile Sur Belediyesi Fen İşleri ekipleri yoğun bir şekilde alanda çalışıyorlar. Alandaki molozları en kısa süre içinde bertaraf edeceğiz, oradan kaldıracağız. Hevsel Bahçeleri, 180 civarında kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir habitatın olduğu alan. Bu alanı koruyacağız, korumak zorundayız. Bütün Diyarbakır olarak, insanlık adına ve geleceğimiz adına bu oksijen kaynağımızı ve tarihin bize bıraktığı bu miras alanını koruyacağız. Oraya hafriyat dökümü yapan, farklı tecavüzlerde bulunan kişilerin cezalandırılması noktasında da çaba göstereceğiz ve cezasız kalmayacak bu işlemler. Çünkü, Diyarbakır ve surun ortak mirası burası. UNESCO dünya mirasına girmiş, bu özel alanı korumak zorundayız. Kısa süre içerisinde orayı eski haline getireceğiz. Hafriyatları kaldıracağız ve çok daha sıkı takibe alarak denetimlerimizi artıracağız."