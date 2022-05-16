"UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" gerçekleştirilecek - Son Dakika
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"UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" gerçekleştirilecek

16.05.2022 13:28
"UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" gerçekleştirilecek

Kırşehir'de, "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir'de, "UNESCO Müzik Şehri Kırşehir Uluslararası Müzik Konferansı" düzenleneceği bildirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iki gün sürecek konferansın yarın Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayacağını ifade etti.

Konferansın Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi işbirliği ile düzenlendiğini belirten Ekicioğlu, konferansın yüz yüze ve aynı anda çevrim içi gerçekleştirileceğini aktardı.

Ekicioğlu, konferansın belediyenin YouTube kanalından da izlenebileceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Konferansımızın iki farklı konuşmacı türü olacak. Bilimsel konuşmacılar ile UNESCO müzik şehirlerinden fikir ve tecrübe konuşmacıları. Bilimsel konuşmacılarda Japonya, İngiltere, Azerbaycan, Kırgızistan gibi çeşitli ülkelerden de konuşmacılarımız olacak. UNESCO müzik şehirlerinin deneyimlerinin veya fikirlerinin paylaşılması kısmında farklı düşüncelere ulaşacağız. Konferansta müzik alanıyla beraber farklı alanlardan akademisyenler, eğitimciler, öğrenciler ve katılımcılar için önemli paylaşımlar gerçekleştirilecek."

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Kaynak: AA

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