Son Dakika Haberleri: UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi surların dipleri ve burçlardaki işgaller...
Son Dakika Güncel UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi surların dipleri ve burçlardaki işgaller... - Son Dakika

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi surların dipleri ve burçlardaki işgaller...

6 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi sur dipleri ve burçlardaki işgaller sonlandırıldı.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi surların dipleri ve burçlardaki işgaller..., System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan tarihi sur dipleri ve burçlardaki işgaller sonlandırıldı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kentteki izinsiz işgallere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sur Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte düzenlediği operasyonla UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan surların dipleri ve burçlardaki işgalleri kaldırdı. Ekipler, daha önce uyarılan ve boşaltılmayan alanlardaki işgallere yönelik başlattığı çalışma kapsamında işgal edilen 15 yeri temizledi. Burçlarda takılan demir kapıları söken ekipler, kafe ve çay ocakları için kullanılan eşyaları araçlarla Kantar Zabıta Amirliği'ne taşıdı.


Belediye yetkilileri, kent genelinde izinsiz yapı ve işgallere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dilencinin üzerinden çıkanlar şaşırttı: 196 bin TL'lik hesap cüzdanı dikkat çekti
Bakan Turhan'dan Atlas Global açıklaması: Önceliğimiz yolcuların mağduriyetlerini gidermektir CHP'li Vefa Ülgür ihraç talebi ile disipline gönderildiğini duyurdu Tevfik Göksu'dan İBB yönetiminin su zammı teklifine tepki: Seçimde siz İstanbulluları kandırdınız mı?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 22:19:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi surların dipleri ve burçlardaki işgaller...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]