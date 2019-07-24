Son Dakika Haberleri: UNESCO'NUN DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE BULUNAN AGAVE SİLİVRİ'DE AÇTI
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UNESCO'NUN DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE BULUNAN AGAVE SİLİVRİ'DE AÇTI

1 saat önce

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Silivri'de çiçek açtı.

UNESCO'NUN DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE BULUNAN AGAVE SİLİVRİ'DE AÇTI, System.String[]

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Silivri'de çiçek açtı.
Silivri sahilinde bulunan bir kafenin yanında 30 yıl önce dikildiği öğrenilen Agave ilk kez çiçek açtı. Agave, halk arasında 'Sabır otu' ve 'Yüzyıl' bitkisi olarak biliniyor.  Anavatanı Orta ile Güney Amerika olan 'agave' bitkisi, 100 yıla kadar yaşayabiliyor.


GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Agave bitkisi
Genel ve detaylar


- İstanbul
Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
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