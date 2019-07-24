UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde bulunan Agave Silivri'de açtı
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UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Silivri'de çiçek açtı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:00 Kaynak: DHA
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ve sadece bir kez çiçeklenen agave bitkisi, Silivri
'de çiçek açtı.
Silivri sahilinde bulunan bir kafenin yanında 30 yıl önce dikildiği öğrenilen Agave ilk kez çiçek açtı. Agave, halk arasında 'Sabır otu' ve 'Yüzyıl' bitkisi olarak biliniyor. Anavatanı Orta ile Güney Amerika
olan 'agave' bitkisi, 100 yıla kadar yaşayabiliyor.
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