UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Yesemek, kapılarını ziyaretçilerine açacağı günü... - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hitit dönemine ait eserlerin yer aldığı Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretçisiz kaldı.

UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İslahiye ilçesindeki Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle geçici süreliğine ziyaretçilere kapatılmıştı.

Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi, 1 Haziran 2020'de ziyaretçilere açılacak.

Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, artık ziyaretçiler müze ve ören yerlerine maskeli, sosyal mesafe kurallarına göre, kontrollü ve belirli sayılarda alınacak.

Ziyaretçiler girişlerde kurulan dezenfekte ünitelerinden geçerek içeri alınacak.