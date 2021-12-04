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GAZİANTEP - Yesemek UNESCO kalıcı listeye girmek istiyor - Son Dakika

GAZİANTEP - Yesemek UNESCO kalıcı listeye girmek istiyor

04.12.2021 15:14

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yer alan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi" çevresinde yürütülen kazılarda 15 heykel bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yer alan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi" çevresinde yürütülen kazılarda 15 heykel bulundu.

Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, bölgede Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin başkanlığında yürüttükleri çalışmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yaklaşık 31 yıl aradan sonra başlanan kazı çalışmalarında önemli bulguları ortaya çıkardıklarını ifade eden Çomak, "Yesemek Açık Hava Müzesi ve Heykel Atölyesi'ndeki heykellerin yaklaşık 520 olduğu biliniyordu. Ama biz bu sayıdan daha fazla olduğunu değerlendirdik. Kazı çalışmalarına inşallah devam edeceğiz. Kazılarda önemli heykeller çıktı. Çıkmaya da devam ediyor." dedi.

Çomak, bölgedeki çalışmalarla ziyaretçilerin geçiş güzergahının genişleyeceğini dile getirdi.

"Yesemek'in UNESCO süreci var"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Engin ise müze ve heykel atölyesinin Türkiye'nin sahip olduğu en değerli kültür varlıklarından olduğuna dikkati çekti.

Bölgenin tarihinin bilinenden daha eski olduğu bilgisine ulaştıklarını anlatan Engin, şunları kaydetti:

"Yesemek'in UNESCO süreci var. UNESCO geçici listesinden kalıcı listeye girmesi için de burada daha fazla bilgi ve belgeye ihtiyacımız var. Bunları elde etmek için bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Görünen o ki burada çok geniş bir alanda Hititler heykel üretimi gerçekleştirmiş. Yani taş ocağının dışında yamaçlardaki alanlarda yerel olarak duran taşları kullanarak heykeller üretmişler. Bölgenin en büyük ve en eski heykel atölyesi. Burası evrensel bir kültür değeri özelliği taşıyor."

Engin, kazı çalışmalarında toprak altındaki 15 heykeli gün yüzüne çıkardıklarını, bunların çoğunu aslan ve sfenkslerin oluşturduğunu sözlerine ekledi.

GAZİANTEP - Yesemek UNESCO kalıcı listeye girmek istiyor
GAZİANTEP - Yesemek UNESCO kalıcı listeye girmek istiyor
GAZİANTEP - Yesemek UNESCO kalıcı listeye girmek istiyor
GAZİANTEP - Yesemek UNESCO kalıcı listeye girmek istiyor

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, UNESCO Dünya Kültür Mirası, Gaziantep, Heykel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yesemek UNESCO kalıcı listeye girmek istiyor - Son Dakika


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