UNESCO'nun korumasındaki yalı çapkını kuşunu yetkililere teslim etti

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde antrenör Gökhan Cengiz, otomobilin camına çarparak yaralanan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki yalı çapkını (Alcedo atthis) kuşunu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.

Alaplı Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü'nde görevli antrenör Gökhan Cengiz, sabah saatlerinde otomobiliyle seyir halindeyken ön camına kuş çarptı. Gökhan Cengiz, yaralı kuşu alarak spor salonuna götürdü. Gökhan Cengiz, kuşun UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan yalı çapkını olduğunu öğrenince Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi. Alaplı ilçesine gelen ekip, kuşu koruma altına aldı. Gökhan Cengiz, aracının ön camına çarpan kuşu görünce çok üzüldüğünü söyledi.

Tedavi ettirmek isterken kuşun önemli bir kuş olduğunu fark ettiğini anlatan Gökhan Cengiz, Yaralı kuşu alarak spor salonuna götürdüm. Bir süre sonra kuş kendine geldi. Sonra su vererek ve balıkla beslemeye çalıştım. İnternette araştırdığımda UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan bir tür olduğunu öğrendim. Önce Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini aradım, oradan bir ekip geldi. Daha sonra milli parklara haber verdik. Onlarda UNESCO tarafından koruma altında olan bir kuş türü olduğunu doğrulayarak kuşu aldı dedi. Kuşun tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.