UNESCO'nun kültür miras listesinde yer alan Ballıca Mağarası'na ziyaretçi akını

TOKAT - Dünyanın en büyük ve en görkemli mağaralarından birisi olan Ballıca Mağarası yaz tatili dolayısıyla adeta vatandaşların akınına uğradı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarası tatilcilerin gözde ziyaret mekanları arasında yer alıyor. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra bayram yaz tatili için Tokat'a gelenler mağarayı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Ballıca Mağarasında Rehberlik yapan Mehmet Ülkü, mağara hakkında şu bilgileri verdi:

"Ballıca Mağaralarında ilk araştırmalar 1993 yılında Prof. Dr. Baki Canikli ve ekibi tarafından başlatıldı ve 1994 yılında haritası çıkartıldı. 1995 yılında dünya ve ülke turizmine açıldı. Bu mağara 2007 yılında tabiat parkı ilan edildi ve burası Türkiye'de bulunan 32'inci tabiat parkıdır burası. Ballıca Mağarası 2019 yılında ise Unesco'nun miras listesine girdi. Bu mağara çok farklı, Soğan sarkıtlarıyla göz dolduran bir mağara. Ender görülen bu karstik yapılar ayrı bir önem katıyor. Ballıca Mağarası gerek yurt içinden gerekse yurt dışından yoğun bir ziyaretçi akışına sahip. Ballıca Mağarasına yaklaşık 15 yıldır astım, KOAH, uyku problemi olan hastalarımız geliyor. Bu hastalarımız mağara içerisinde tedavi görüyor. Buradaki oksijen seviyesi dışarıda bulunan oksijenle aynı ama burada bulunan oksijen ana kayadan filtrelendiği için daha temiz. Mağara içerisinde saf bir oksijen var."

"Hafta içi 400-500 kişi, hafta sonları 800-1000 kişi ziyaret ediyor"

İşletme sahibi Necmettin Bahçeci, hafta sonları yaklaşık bin kişiyi ağırladıklarını belirterek, "Mağaramız geçen sene tadilattan dolayı kapatıldı, bu sene Ağustos ayının 8'inde tekrar ziyarete açıldı. Mağara bu kapatmadan dolayı kendini yenilemiş oldu. Ayrıca Ballıca Mağarası Tokat'ımız ve ülkemiz için büyük önem taşıyan bir mağaradır ve burası bir dünya mirasıdır. Buraya hem sahip çıkmamız gerekiyor hem de gözümüz gibi korumamız gerekiyor. Hafta içi 400-500 kişi, hafta sonları 800-1000 kişi ziyaret ediyor" dedi.

"KOAH ve nefes darlığı çeken hastalarımız buraya gelsinler"

Ballıca şifa arayan 61 yaşındaki KOAH hastası İbrahim Büyüktunç, "7 yıldır KOAH hastasıyım. Ballıca mağarasını çok övdüler, 4 gün içerisinde çok faydasını gördüm. Önceden ilacımı günde 4-5 sefer kullanıyordum şimdi bu sayı 2ye düştü. KOAH ve nefes darlığı çeken hastalarımız buraya gelsinler. Burası gerçekten dünya harikası" dedi.