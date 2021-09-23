Üye Girişi
UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü - Son Dakika

UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü

23.09.2021 12:02
UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü, System.String[]

SABAH namazında bir araya gelen Siirtliler, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı 'Işık Hadisesi'ni ilgiyle izledi.

SABAH namazında bir araya gelen Siirtliler, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin 257 yıl önce yaptırdığı düzenekle güneşin ilk ışınlarının, hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlattığı 'Işık Hadisesi'ni ilgiyle izledi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne de giren ve 5 dakika süren hadiseyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da takip etti.

Siirt Valiliği'nin öncülüğünde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince organize edilen ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen 'Işık Hadisesi' etkinliği, ilçe meydanında kurulan sinevizyon gösterisiyle başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelenlerin etkinliği izlemeleri için meydana dev ekran kuruldu. Tekbir ve salavatlar eşliğinde bekleyenler, güneşin doğmasıyla gerçekleşen ve 5 dakika süren hadiseyi büyük bir ilgiyle takip etti. Etkinliğe İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler de katıldı. Tillo ilçesine helikopter ile gelen Soylu, 'Işık Hadisesi'ni İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesinin başında izledi.

Işık hadisesinin gerçekleşmesinin ardından türbeden ayrılan Soylu, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşlar ile hatıra fotoğrafı çektiren Soylu daha sonra İbrahim Hakkı Hazretleri'nin müzesini gezdikten sonra hava yoluyla Siirt'ten ayrıldı.IŞIK HADİSESİ NASIL BAŞLADI?Tillo'da hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girdi. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yaptı.

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra kırılarak  pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatıyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlandı.


- Siirt
UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü
UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü
UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü
UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü
UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü

İsmail Fakirullah, Siirt Valiliği, Süleyman Soylu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı 13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar 12:59 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu 12:51 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı 12:18 Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı 12:02 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı 11:52 Kentte yetişmez denilen Antep fıstığını üreterek ilke imza attı
Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi 11:40 Olayların başlamasına sebep olan Balotelli yırttı! Beşiktaş'tan 6, Adana Demir'den 1 kişi PFDK'ya sevk edildi Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi 11:18 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidoforos'un Türkevi açılışına katılması Yunan basınını sinirlendirdi

Son Dakika Haberleri
13:47 Beşiktaş - Adana Demir maçı sonrası Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü kutlama
13:46 Şaşırtıcı gelişme! İflası konuşulan Çinli Evergrande'nin hisseleri, yönetimin aldığı yeni kararla yüzde 30 değer kazandı
13:38 Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor
12:58 Evlilik hazırlığı yapan galerici, doktor sevgilisi tarafından tuzağa düşürüldü! Silah zoruyla taciz edip 260 bin liralık senet imzalattılar
12:52 Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar
12:50 Sosyal medya hesabında çocukluk fotoğrafını paylaşan Müge Anlı, beğeni yağmuruna tutuldu
12:49 Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı
12:20 Cübbeli Ahmet'tin "Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin" sözlerine, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü'nden ilginç yanıt
12:01 Fenerbahçe'den gidip küllerinden doğdular! Samatta ve Frey, Genk'i dağıttı
11:48 Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var
Beşiktaş - Adana Demir maçı sonrası Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü kutlama Beşiktaş - Adana Demir maçı sonrası Serdar Ortaç'tan el hareketli ve küfürlü kutlama         
13:48
Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor Hava kirliliği nedeniyle dünyada her yıl 7 milyon kişi hayatını kaybediyor         
13:39
Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar Bu kadar da olmaz dedirtecek hırsızlık! Hedef belirledikleri seyyar simitçinin, krem peynir ve meyve sularını çaldılar         
12:52
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor Tarlada soğan 80 kuruştan alıcı bulurken, üretici masrafları karşılayamıyor         
12:05
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den Son Dakika! Prof. Dr. Kurugöl'den "Bebeklere yanlışlıkla korona aşısı yapıldı" iddiasıyla ilgili yeni açıklama: Yalnızca bir vaka var         
11:49
Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik Süleyman Soylu, şehit edilen Eren Bülbül ile ilgili konuştu: O gün bir söz verdik         
11:36
İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı         
11:10
AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin AK Parti'den barınma problemi yaşayan öğrenciler için seferberlik ilanı: Belediyelerimize müracaat edin         
11:09
Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı Ardahan susuz kaldı! Belediye başkanı "Vatan hainliğidir" diyerek tepki gösterdi         
11:08
Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada Yiğit Marcus Aral'ın tekme tokat öldüresiye dövüldüğü anlar kamerada         
10:48
Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı Eşi ve kumasıyla aynı evde yaşayan kadının söyledikleri Esra Erol'u şakına uğrattı: Beni adamlarla tanıştırdı ve hırsızlık yaptırdı         
09:57
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti         
23:03
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi         
18:59
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının "İmparatoru" deniliyor         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2021 14:01:47. #1.11#
SON DAKİKA: UNESCO'nun listesine giren 'Işık Hadisesi' 5 dakika sürdü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement