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UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı - Son Dakika
BBC

UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:30
UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı, System.String[]

İtalya'nın Venedik kentinde çevresel ve kültürel mirasa zarar verdikleri gerekçesiyle tepki geçen büyük gemilere yasak getirildi.

İtalya'nın Venedik kentinde çevresel ve kültürel mirasa zarar verdikleri gerekçesiyle tepki geçen büyük gemilere yasak getirildi. Hükümetin yasak kararı, UNESCO'nun büyük gemiler sorununa çözüm bulunmazsa Venedik'in "kara listeye" alınacağı uyarısının ardından geldi.

Bakanlar Kurulu'nun dün akşam kabul ettiği kararnameyle, "Venedik'i korumak" amacıyla bir dizi acil önlem alınması kararlaştırıldı.

Kanun hükmündeki kararnameye göre, brüt tonajı 25 binin ya da gövde uzunluğu 180 metrenin üzerinde olan gemiler Venedik'in merkezindeki San Marco Meydanı önündeki havzadan ve Giudecca Kanalı'ndan geçemeyecek. Kirliliğe yol açan sülfür salımı yüksek olan gemiler için de aynı yasak geçerli olacak.

Özellikle büyük cruise gemilerini etkileyecek olan yasak kararı 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.

Bakanlar Kurulu ayrıca, Venedik'in su yollarını "ulusal anıt" ilan etti.

Bu kararların amacı, "Venedik'in çevresel, sanatsal ve kültürel mirasını korumak" olarak açıklandı.

Büyük gemilerin yasaklanması için yıllardır kampanya yürüten No Grandi Navi (Büyük Gemilere Hayır) komitesi, hükümetin kararlarını sevinçle karşıladı. Grubun açıklamasında, bu yasak "ilk önemli zafer" diye nitelendi ancak mücadeleye devam edecekleri mesajı verildi.

Aktivistlerden tazminat hakkı tepkisi

Büyük gemiler, Venedik lagününün ve kentin hassas ekosistemine ve altyapısına zarar verdikleri gerekçesiyle yıllardır tartışılan bir sorun. Cruise gemilerinin, ekonomisi ağırlıkla turizme dayalı kentte önemli bir iş kolu olması da sorunun çözümünü karmaşıklaştırıyordu.

Bakanlar Kurulu'nun dünkü kararıyla, bu sektörün yasaktan göreceği zararın karşılanması için destekte bulunulması da öngörülüyor. Ancak gemi işleten şirketlere de tazminat hakkı tanınması aktivistlerin tepkisini çekti.

No Grandi Navi grubu, "Yıllardır Venedik'i ve lagününü sömüren, lagünün morfolojisine ve kentin temellerine zarar veren, havayı kirleten şirketler kente ve kent halkına tazminat ödemek yerine kendileri tazminat alacak" eleştirisi yaptı.

Pandemi nedeniyle duran cruise gemisi trafiği Haziran başında yeniden başlamış, bu durum No Grandi Navi komitesi başta olmak üzere aktivistlerin protestosuyla karşılanmıştı.

Son olarak geçen ay Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), büyük gemilere kalıcı bir yasak getirilmemesinin kenti tehlike altına soktuğunu belirtmiş, soruna acil ve kalıcı bir çözüm bulunmazsa Venedik'in "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları" listesine alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Venedik ve lagünü halen UNESCO'nun Dünya Mirasları Listesi'nde yer alıyor. Venedik'in tehlike altında ilan edilmesi konusunun, UNESCO tarafından 16-31 Temmuz tarihli toplantıda görüşülmesi bekleniyordu.

UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı

Venedik, Kabine, İtalya, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya UNESCO'nun ültimatomu sonrası Venedik'te büyük gemiler yasaklandı - Son Dakika Dünya

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