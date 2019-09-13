UNESCO: Önlem alınmazsa 12 milyon ilkokul çağına gelmiş çocuk, hiç okula ayak basamayacak
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UNESCO, gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde dünyada ilkokul çağına gelmiş olmasına rağmen okula ayak basmamış çocuk sayısının 12 milyona ulaşacağı uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO), gerekli önlemlerin alınmadığı takdirde dünyada ilkokul çağına gelmiş olmasına rağmen okula ayak basmamış çocuk sayısının 12 milyona ulaşacağı uyarısında bulundu.
UNESCO tarafından yayımlanan raporda, dünyada son 10 yılda eğitime katılım oranında gerekli aşamanın sağlanamadığı ve yer yüzünde okula gidemeyen çocuk ve ergen sayısının 258 milyona ulaştığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:45
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