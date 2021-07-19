UNESCO, Salonga Ulusal Parkı'nı "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"nden çıkardı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Salonga Ulusal Parkı'nı "Tehlike Altındaki Dünya Mirasları Listesi"nden çıkardı.

UNESCO Dünya Mirası Komitesi, 16 Temmuz'dan bu yana çevrim içi olarak yaptığı toplantıda, ulusal makamların park alanıyla örtüşen petrol imtiyazlarının geçersiz ve hükümsüz olduğu ve bu blokların gelecekteki açık artırmalara dahil edilmeyeceği açıklamalarının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Özellikle kaçak avlanma karşıtı önlemlerin güçlendirilerek parkın yönetiminin büyük ölçüde iyileştirildiğine işaret eden Komite, parktaki yaban hayatına yönelik düzenli izlemlerin geçmişteki baskılara rağmen bonobo popülasyonlarının sabit kaldığını, orman fili popülasyonunun da yavaş yavaş toparlanmaya başladığını gösterdiğini aktardı.

Komite, parkın tüm bu iyileştirmelerle "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"nden çıkarıldığını bildirerek, bu başarıya ulaşmak için ulusal makamlar, UNESCO Dünya Mirası Merkezi ve Doğanın Korunması Uluslararası Birliğince (IUCN) gösterilen çabaları takdir etti.

Afrika'nın en büyük tropikal yağmur ormanı rezervine sahip

Dünya Mirası Listesi'ne 1984'te ve 1999'da "Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi"ne alınan Salonga Ulusal Parkı, Afrika'nın en büyük tropikal yağmur ormanı rezervine ev sahipliği yapıyor.

Kongo Nehri'nin merkezi havzasının kalbinde yer alan ve sadece su yoluyla erişilebilen park; bonobo, Kongo tavus kuşu, orman fili, Afrika ince burunlu veya "sahte" timsah gibi nesli tükenmekte olan birçok türü barındırıyor.