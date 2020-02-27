"UNESCO ve Diyarbakır" istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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"UNESCO ve Diyarbakır" istişare toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terör saldırıları sonucu harabeye dönen Sur ilçesinin yeniden imar edildiğini belirterek, "İmha edilen bütün değerler maddi ve manevi ihya ediliyor.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terör saldırıları sonucu harabeye dönen Sur ilçesinin yeniden imar edildiğini belirterek, "İmha edilen bütün değerler maddi ve manevi ihya ediliyor." dedi.

Vali Güzeloğlu, bir otelde düzenlenen "UNESCO ve Diyarbakır" konulu istişare toplantısında kentin tarihi ve kültürel önemine değindi.

Diyarbakır'ın tarihin her döneminde bir büyük zenginlik ve kültür anlamına geldiğini dile getiren Güzeloğlu, dünya tarihi açısından da Diyarbakır'ın çok özel bir şehir olduğunu vurguladı.

Kentin, Anadolu'daki ilk İslam şehri olarak her dine kucak açan hoşgörü şehri olduğunu belirten Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Türkiye'nin mührü, birlik ve beraberliğin kalesi olduğunu aktardı.

Tarihi eserleri koruma ve yaşatma sevdaları sürerken, bu ülkenin birlik ve beraberliğini, bütün değerlerini, birlikte yaşama iradesini yok etmeye çalışan terör örgütü PKK ve uzantılarının, bu yapıya saldırdığını bildiren Güzeloğlu, terör örgütünün binlerce yıldır korunan, bütün maddi varlıkları yok etmek, tüketmek, zihin ve kültür dünyasından silmek istediğini kaydetti.

"Sur yeniden her yanıyla imar ediliyor"

Güzeloğlu, terör saldırılarında en olumsuz etkilenen merkezlerden ve yerleşim yerlerinden birinin Sur ilçesi olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bir ihanet içerisinde Sur'un bütün insanlık mirası olan yapılarını, kültür değerlerini yakıp, yıkıp yok ettiler. Camilerimizi, kiliseleri, kutsal bilinen bütün inanç değerlerini bu anlamda yaktılar. Bu ihanet karşısında devletimiz milletiyle kararlı tutumu ve mücadelesiyle bunu bertaraf ederken 53 asker, 12 polis ve 1 güvenlik görevlisini şehit verdik. Bu kahramanların şehadetiyle sadece Sur'da değil diğer bölgelerdeki şehit düşen o kahramanların duruşuyla o tehdit bertaraf edildi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıkılan ve yakılan Sur yeniden her yanıyla imar ediliyor. İmha edilen bütün değerler maddi ve manevi ihya ediliyor. Eskisinden daha köklü şekilde geleceğe, insanlığa karşı ortak sorumluluğumuz çerçevesinde kazandırılıyor."

Sur'un yeniden ihyası ve imarı için bugüne kadar devletin harcadığı kaynağın 1,5 milyar lirayı aştığını vurgulayan Güzeloğlu, tek amaçlarının insanların mutluluğu, kentlerin kalkınması, gelişmesi ve bunun tüm topluma yansıması olduğunu aktardı.

Güzeloğlu, "Devletimiz Sur özelinden başlayarak gerek Diyarbakır gerekse bölge genelinde bu tahribatın bıraktığı bütün izleri silen, çok daha ötesinde yeniden imar ve ihya eden bir kararlılık içerisinde. Bunu milletiyle yapmakta. Sur ilçesinde de ilgili Bakanlık ve kurumların çok özel çalışmaları var." ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Mehmet Öcal Oğuz da UNESCO'nun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır'ın çok zengin ve kadim kültüre sahip bir kent olduğunu dile getiren Oğuz, bu coğrafyanın insanlığa temel oluşturduğunu belirtti.

Kültürü bu kadar zengin olan Diyarbakır'ı uluslararası toplum ve dünyayla buluşturmak için bu toplantıyı yapmak istediklerini ifade eden Oğuz, "Diyarbakır için UNESCO'dan daha fazla neler yapılabileceğini konuşacağız." diye konuştu.

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu üyeleri, kaymakamlar ve kurum temsilcileri katıldı.

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Sur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:52 Kaynak: AA
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