Son Dakika Haberleri: Unesco ve Mektebim İş Birliği '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni Dünya Gündemine Taşıdı

Unesco ve Mektebim İş Birliği '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni Dünya Gündemine Taşıdı

1 saat önce

UNESCO ve Mektebim arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dünyaya duyuruldu.

Unesco ve Mektebim İş Birliği '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni Dünya Gündemine Taşıdı, System.String[]
UNESCO ve Mektebim arasında imzalanan iş birliği anlaşması ile Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi dünyaya duyuruldu.

Türkiye'nin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesini, eğitim kalitesini önemli ölçüde artırmayı ve öğrencilerin öğrenme süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan Uluslararası STEM Projesi, Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyonu'nu dünyanın gündemine taşıdı.

İş birliği kapsamında Türkiye'ye gelen UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope,  2023 Eğitim Vizyon Belgesi'ni inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası STEM eğitim projesi ve 2023 Vizyon Belgesinin birçok ortak paydasının bulunduğunu belirten Dr. Marope, proje kapsamında uluslararası standartlarda akredite edilmiş, Türkiye'nin kendine özgü STEM müfredatının, STEM öğretmen eğitimi Programının ve STEM ölçme ve değerlendirme programının hazırlanacağının altını çizdi.

'Türkiye'nin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi', UNESCO Uluslararası Eğitim Planlaması Enstitüsü tarafından resmi web sayfası ve ilgili mecralarda paylaşılarak dünyaya duyuruldu. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:40 Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel
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