Üye Girişi
UNESCO'ya göre Büyük Bariyer Resifi'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi gerekiyor - Son Dakika

UNESCO'ya göre Büyük Bariyer Resifi'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi gerekiyor

22.06.2021 14:22
UNESCO'ya göre Büyük Bariyer Resifi'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi gerekiyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Avustralya'da mercan adaları zincirinden meydana gelen Büyük Bariyer Resifi'nin "tehlike altındaki" Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi gerektiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Avustralya'da mercan adaları zincirinden meydana gelen Büyük Bariyer Resifi'nin "tehlike altındaki" Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi gerektiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, UNESCO, iklim değişikliğinden etkilenen Büyük Bariyer Resifi'nin gelecek ay yapılacak toplantıda listeye dahil edilmesini gerektiğini bildirdi ve Avusturalya'yı küresel ısınma konusunda "hızlandırılmış eylem planı" yapmaya çağırdı.

Avustralya hükümeti ise UNESCO'nun önerisine "şiddetle karşı çıkacağını" duyurdu.

UNESCO ve Avustralya yönetimi arasında Büyük Bariyer Resifi konusunda bir süredir ihtilaf yaşanıyor.

Avustralya, turizm sektörünün en değerli varlıklarından biri sayılan ve yılda yaklaşık 5 milyar dolar getiren Büyük Bariyer Resifi'nin Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin turizmi olumsuz yönde etkileyebileceğini savunuyor.

UNESCO, 2017'de Polonya'daki Dünya Mirası Komitesi toplantısında Büyük Bariyer Resifi'ni Dünya Mirası Listesi'ne dahil etmeme kararı almıştı. Avustralya hükümetinin "Reef 2050 Planı" çerçevesinde resifi korumak için önemli adımlar attığı ancak konuyla ilgili daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtilmişti.

Avustralya hükümeti, Büyük Bariyer Resifi'ni kurtarmak için 2015'te "Reef 2050 Planı" çalışmasını onaylamış, plan çerçevesinde Queensland eyaleti hükümetine 2 milyar dolardan fazla bütçe ayırdığını duyurmuştu.

Queensland'daki James Cook Üniversitesi araştırmacıları, 2016'da hazırladıkları raporda, Büyük Bariyer Resifi'ndeki mercanların önlem alınmadığı takdirde gelecek 5 yılda kurtarılamaz hale geleceğine dikkati çekmişti. Rapor, resifte yer alan mercanların suların ısınması ve çevre koşullarının değişmesi nedeniyle orijinal renklerini yüzde 93 kaybederek ağardığını ortaya koymuştu. Araştırmacılar, mercanların kurtarılabilmesi için 10 milyar dolara ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

Uzaydan görülebilen tek canlı olarak bilinen Büyük Bariyer Resifi, yaklaşık 2 bin endemik balık türünü barındırıyor ve 70 bin kişiye iş imkanı sağlıyor.

Büyük kömür ve gaz ithalatçısı olan Avustralya'nın, 2015 yılından bu yana iklim hedeflerini güncellemediği ve mevcut emisyonu azaltma hedefinin, 2030'a kadar 2005 seviyesinin yüzde 26'sı ila 28'ine ulaşmak olduğu kaydedildi.

Çevre örgütleri UNESCO'nun açıklamasının, Avustralya'nın iklim eylem planının yetersizliğine işaret ettiğine dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü, Küresel Isınma, Avustralya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel UNESCO'ya göre Büyük Bariyer Resifi'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi gerekiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın 15:13 Eski eşinin kurşun yağmuruna tuttuğu kadın "Daha önce de vurdu" diyerek isyan etti: Serbest kaldıkça yapıyor Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor 15:09 Bahçede 2 lira olan kiraz tezgaha gelince 15 lira! Duruma tepki gösteren çiftçi ağaçlarını kesiyor Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı 14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı
Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış 14:42 Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle 14:37 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi 13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim 12:39 Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim

Son Dakika Haberleri
15:14 Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı
15:09 Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı
15:01 Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı
14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı Tır kontrolden çıktı! 3 aracı ezip geçti: 3 ölü, 3 yaralı         
15:14
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı         
15:10
Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı Türkiye'yi ağlatan videosu kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında yakalama kararı         
15:01
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti         
14:48
KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak         
14:40
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler         
12:11
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 15:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: UNESCO'ya göre Büyük Bariyer Resifi'nin Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmesi gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement