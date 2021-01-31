UNESCO yolunda adımlar hızlandı - Son Dakika

UNESCO yolunda adımlar hızlandı

31.01.2021 14:45

UNESCO yolunda adımlar hızlandı Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa'yı, zanaat ve halk sanatları ile UNESCO Şehirler Ağına dahil etmek için başlattığı çalışmalara hız verdi.

UNESCO yolunda adımlar hızlandı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bursa'yı, zanaat ve halk sanatları ile UNESCO Şehirler Ağına dahil etmek için başlattığı çalışmalara hız verdi.

Tarihi ve kültürel değerleri, doğal zenginlikleri ve turizm potansiyeli ile Bursa'nın turizmden aldığı payı artırmak için yoğun çaba harcayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin uluslararası alanda tanıtımı için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin koordinasyonunda hazırlanan "Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu" isimli adaylık dosyasıyla 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren ve Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık'ı evrensel miras haline getiren Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Şehirler Ağına dahil olabilmek için de çalışmalara hız verdi. Zanaat ve Halk Sanatları dalında bu ağa dahil olmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yolda atılacak adımları ve yapılacak çalışmaları belirlemek amacıyla konunun taraflarını bir araya getirdi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen UNESCO Şehirler Ağı Paydaş Toplantısı'na zanaat ve halk sanatları alanında kamu kurum temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile zanaatlar katıldı. Konunun tüm boyutlarıyla ele alındığı üç gün süren yuvarlak masa toplantılarında yol haritası belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da konunun paydaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda Büyükşehir Belediyesi olarak hedeflerini açıkladı. Mayıs ayında Türkiye'den 2 kentin daha UNESCO Şehirler Ağı'na aday olarak belirleneceğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Kasım ayı gibi de hak kazanan şehirler ilan edilecek. Ağdaki şehirler, tarihi ve kültürel geçmişleri ile çeşitli kültürel aktörlerini bir arada bulunduran, dinamik yapılarıyla oluşturmanın yeni boyutlarını keşfeden ve üreten, kendi yeteneklerini ve enerjilerini yönlendirecekleri alanlara hakim olan ve 21. yüzyılın mevcut sorunlarına kültürel potansiyeli ile cevap veren şehirlerdir. Biz Bursa adına Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 2021 yılında UNESCO Milli Miras Komisyonu'na Oluşturucu Şehirler Ağına "zanaat ve halk sanatları" temasında başvuru yapılması için çalışmalarımızı başlattık. Çünkü bu konuda zengin bir geleneğimiz var. Çinicilik, ipekçilik, karagöz gölge oyunu, kaşıkçılık, çorapçılık, saraçlık, semercilik, havluculuk, bıçakçılık, çömlekçilik, çarıkçılık, kasnakçılık, hasırcılık, yorgancılık, iğne oyası, yatık/matara yapımı, kündekari sanatı, süpürgelcilik, fıçıcılık, alem sanatı ve takunyacılık gibi meslekler. Ben bu geleneksel değerlerimizi de UNESCO Şehirler Ağı ile evrensele taşıyacağımıza inanıyorum. Şehrin tüm dinamikleri ile birlikte hareket ediyoruz. Şehrimizi en güzel şekilde tanıtmaya ve Bursa'nın turizmden alması gereken payı arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu yolda bize katkı veren tüm paydaşlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

6'sı Türkiye'den 246 üye

UNESCO Şehirler Ağı, üye şehirler tarafından kendi yetenek ve enerjilerini yönlendirebilecekleri 7 tema etrafında şekillendirildi. Temalar edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, gastronomi ve medya sanatları olarak belirlendi. 246 üyesi bulunan UNESCO Şehirler Ağına bugüne kadar Türkiye'den İstanbul (Tasarım), Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar (Gastronomi), Kütahya (Zanaat ve halk sanatları) ve Kırşehir (Müzik) kabul edildi.

UNESCO yolunda adımlar hızlandı
UNESCO yolunda adımlar hızlandı
UNESCO yolunda adımlar hızlandı
UNESCO yolunda adımlar hızlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Cumalıkızık, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel UNESCO yolunda adımlar hızlandı - Son Dakika


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