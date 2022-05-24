Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, Xbox Konsolları İçin Çıkış Yapacak - Son Dakika

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, Xbox Konsolları İçin Çıkış Yapacak

Unexplored 2: The Wayfarer\'s Legacy, Xbox Konsolları İçin Çıkış Yapacak
Son Güncelleme: 24.05.2022 22:57

Geliştiriciliğini Ludomotion'ın üstlendiği Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, 3 Haziran'da Xbox konsolları için çıkış yapacak.

Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, Xbox Konsolları İçin Çıkış Yapacak

Geliştiriciliğini Ludomotion yayıncılığını ise Big Sugar'ın üstlendiği Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, 3 Haziran'da Xbox One ve Xbox Series konsolları için çıkış yapacak.

Ludomotion tarafından geliştirilen ve Big Sugar tarafından yayınlanan Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, Xbox One ve Xbox Series konsollarına 2 Haziran tarihinde çıkış yapacak. Oyunun bilgisayarlar için çıkış yapacağı tarih ise daha yakın: Mayıs 27. Ayrıca oyunun demo sürümü de şu anda Epic Games Store ve Steam üzerinden erişilebilir durumda. Oyunun PlayStation konsolları için ne zaman çıkış yapacağı ise henüz bilinmiyor.

Aksiyon RPG türündeki Wayfarer's Legacy oldukça zorlayıcı bir rogue-lite oyunu. Zorlu yapısı nedeniyle de ölmek bu oyunda bolca yaşayacağınız bir durum. Bu ölümler kimi zaman yaptığınız yanlış bir seçimden, kimi zaman çok fazla yaratıkla savaşmaktan kimi zaman da zorlu çöl seyhatinize yeteri kadar ekipman almadığınızdan dolayı olacak. Bütün rogue-lite oyunlarında olduğu gibi burada da sebebi ne olursa olsun öldüğünüzde her şeyinizi kaybedeceksiniz. Bununla beraber eğer isterseniz maceranıza yeni bir karakterle devam etme şansına da sahip olacaksınız. Aynı dünyada geçen bir kaç yıldan sonra yeni karakterinizle yaptığınız seçimlerin dünyayı nasıl etkilediğini görme imkanına sahip olacaksınız.

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Bu döngü siz Staff of Yendor'u bulup imha edene kadar devam edecek. Oyunda öldüğünüz takdirde yeni bir Wayfarer'la maceranıza devam edebileceksiniz fakat eğer son görevde ölürseniz devam etme şansınız olmayacak. Oyunun Steam sayfasında da yazdığına göre son görevde ölmek oyunun kalıcı olarak bitmesine ve dünyasının sona ermesine sebep oluyor. O yüzden iyice hazırlık yaptığınızdan emin olmakta fayda var. Oyun için istenen sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    İşlemci:  i5

    Bellek:  8 GB RAM

    Ekran Kartı:  GTX 970

    Depolama:  2 GB kullanılabilir alan

Kaynak: SaveButonu

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Son Dakika Gamegar Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, Xbox Konsolları İçin Çıkış Yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Unexplored 2: The Wayfarer's Legacy, Xbox Konsolları İçin Çıkış Yapacak - Son Dakika
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