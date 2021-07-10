UNFPA Dünya Nüfus Günü Paneli'nde değişen doğurganlık oranlarının çözümü aranacak - Son Dakika

Birleşmiş Milletler'in son çalışmaları, COVID-19 salgınının dünya nüfusu üzerinde kalıcı sonuçları olabileceğine işaret etmesi üzerine, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 2021 Dünya Nüfus Günü temasını "Yanıt; haklar ve seçimler. İster artış, ister düşüş yaşansın; değişen doğurganlık oranlarının çözümü, herkes için üreme sağlığı ve haklarına öncelik vermek" olarak belirledi.

Pandemi sürecinde, özellikle az ve orta gelirli ülkelerde ciddi bir doğum artışı yaşanırken, Türkiye'nin de arasında bulunduğu pek çok Avrupa ülkesinde ise, doğum oranlarında yüzde 10'un üzerinde keskin bir düşüş ortaya çıktı. UNFPA bu kapsamda, 2021 Dünya Nüfus Günü temasını "Yanıt; haklar ve seçimler. İster artış, ister düşüş yaşansın; değişen doğurganlık oranlarının çözümü, herkes için üreme sağlığı ve haklarına öncelik vermek" olarak belirledi. 2021 Dünya Nüfus Günü temasını, 12 Temmuz'da nüfus, kalkınma, demografik değişimler, üreme sağlığı ve hakları ekseninde, kamu, özel sektör, akademi, sivil toplum ve Birleşmiş Milletler temsilcilerinin katılımı ile '2021 Dünya Nüfus Günü Paneli' geniş kapsamlı bir şekilde ele alınacak. - ANKARA