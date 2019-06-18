Son Dakika Haberleri: UNHCR: "300 binden fazla Kongolu şiddet yüzünden yerlerinden edildi"
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UNHCR: "300 binden fazla Kongolu şiddet yüzünden yerlerinden edildi"

54 dakika önce

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Haziran ayının başlarından beri Demokratik Kongo'da 300 binden fazla kişinin şiddet yüzünden yerlerinden edildiğini bildirdi.

UNHCR:
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Haziran ayının başlarından beri Demokratik Kongo'da 300 binden fazla kişinin şiddet yüzünden yerlerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Demokratik Kongo'nun kuzeydoğusunda etnik gruplar arasındaki şiddet olayları nedeniyle ebola salgınının vurduğu Ituri eyaletinden 300 bin kişinin Haziran ayının başından bu yana yerlerinden edildiğini bildirdi.

Geçtiğimiz hafta Ituri eyaletinde topluluklar arası etnik çatışmalar yüzünden 161 kişi hayatını kaybetmişti.

UNHCR Sözcüsü Babar Baloch Cenevre'de verdiği brifingde, Kongoluların etnik şiddet nedeniyle kaçmaya devam etmeleri halinde çok sayıda insanın Albert gölünü geçerek Uganda'da güvenlik arayışına gideceğinden endişe ettiklerini bildirdi. - CENEVRE
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:35 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Kongo, Güncel
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