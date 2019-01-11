Unhcr: "Lübnan'da Fırtınadan Yaklaşık 70 Bin Mülteci Etkilendi"

- UNHCR: "Lübnan'da fırtınadan yaklaşık 70 bin mülteci etkilendi"BEYRUT - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Lübnan'da etkisini gösteren Norma fırtınasından yaklaşık 70 bin Suriyeli mültecinin etkilendiğini bildirdi.

- UNHCR: "Lübnan'da fırtınadan yaklaşık 70 bin mülteci etkilendi"



BEYRUT - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Lübnan'da etkisini gösteren Norma fırtınasından yaklaşık 70 bin Suriyeli mültecinin etkilendiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden yapılan açıklamada, Lübnan'da Suriyelilerin kaldığı 850 kampta yaşayan yaklaşık 70 bin mültecinin kötü hava koşulları riski altında olduğunu bildirildi. Mültecilerin 39 bininin çocuk olduğunu bildiren UNHCR, Çarşamba gününe kadar fırtınadan etkilenen 361 kamp ve 11 bin 301 mültecinin olduğunu, kamplardan birinde yaşayan 8 yaşındaki bir kız çocuğunun su kanalına düşüp boğulduğunu belirtti.

Tüm Lübnan etkilendi

Lübnan'da Pazar günü başlayan fırtınanın neden olduğu şiddetli yağmur ülkenin çeşitli bölgelerinde nehirlerin taşmasına ve sel baskınlarına neden oldu. Çarşamba günü etkisini yitiren fırtına yüzünden ülkede hava sıcaklıkları düştü, bazı bölgelerde etkili olan kar ise ulaşımı durma noktasına getirdi. Meydana gelen sel, erozyon ve kar yağışı nedeniyle bölgede zaten güç şartlarda yaşamaya çalışan Suriyelilerin yaşam şartları daha da kötüleşti.

Geçici yerleşim transferleri

Lübna'nın doğusunda yer alan Bekaa vadisinde çok sayıda Suriyeli mültecinin yerleştirildiği kamplar karla kaplandı. Mültecilerden sorumlu Devlet Bakanı Mouin Merehbi, Sosyal İşler Bakanı Pierre Bou Assi'den fırtınadan etkilenen mültecilerin geçici olarak diğer yerleşim yerlerine transfer edilmesini ve belediye başkanlarından taşkın suyunu kamplardan çıkarma operasyonlarına başlanmasını istedi.

Bekaa vadisinde bulunan Bar Elias kasabasında BMMYK tarafından yönetilen bir yerleşim yerinde yaşayan Suriyeli mültecilerin çadırları fırtına yüzünden kullanılamaz hale geldi.

"Çadırlarımız suya batmış halde"

Bar Elias kasabasındaki mülteci kampında yaşayan İdlibli Im Ahmad Zamarkini, "İçeri girip çadırlarımızı görün, suya batmış halde. Ben çok yaşlı bir kadınım ve durumum kötü. Kimse bizi aramıyor, sormuyor ve kimse bizi umursamıyor. Hepimiz bir çadırın içine konduk, birbiri ardınca dizilmiş yataklarda yatıyoruz. Yer darlığından bazı eşyalarımızı komşularımıza taşımak zorunda kaldık. Allah'a şükür ama bu durum bir şekilde çözümlenmeli" açıklamasında bulundu.

"Çok fazla bir şey istemiyoruz"

Mülteci kampında yaşayan Halepli Ali Hassan ise, "Uluslararası yardım kuruluşları ve devletler nerede? Çok fazla bir şey istemiyoruz. Burada sular altında kalmış bir çadırda kalıyorum, eşim ve çocuğum başka birinde kalıyor. Bu insanlık dışı, bu halihazırda yerlerinden edilmiş insanlar için başka bir yerinden edilme vakası. Bu durumun insani bir tarafı olmalı. Tek gördüğüm gelen ve fotoğraf çekip giden insanlar" dedi.

Norma fırtınasının etkisini dünden itibaren kaybetmesine rağmen Lübnan'da hafta sonu yeni bir fırtına bekleniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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