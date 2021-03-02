UNHCR, Sivas'ta 425 aileye yardım yaptı - Son Dakika

Kış şartlarının zor geçtiği Sivas'ta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR) Türk vatandaşları ve mültecilerden oluşan ihtiyaç sahiplerine Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği aracılığı ile yardım gönderdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin gönderdiği bin adet battaniye, 250 adet yatak, 400 adet çarşaf ve 200 adet ısıtıcıdan oluşan yardımlar, aile fert sayısına göre belirlenen miktarlarda ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Sivas Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Hayat Ağacı Derneği görevlileri, yardımların dağıtımını gerçekleştirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sivas'ta daha önce de Hayat Ağacı Derneği aracılığıyla çeşitli temizlik malzemelerinden oluşan hijyen seti dağıtmıştı. - SİVAS