UNHCR Sözcüsü Cheshirkov: "Sudan'ın Darfur bölgesindeki kabile çatışmalarında 250 kişi öldü" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Sudan'ın batısındaki Darfur bölgesinde gerçekleşen kabile çatışmalarında 250 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNHCR Sözcüsü Boris Cheshirkov, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, Darfur'daki çatışmalar nedeniyle Çad'a çoğu kadın ve çocuk 3 bin 500 Sudanlı sığınmacı geldiğini söyledi.

Cheshirkov, "Darfur bölgesinde 15 Ocak'tan bu yana yaşanan kabile çatışmaları sonucu 3'ü insani yardım çalışanı olmak üzere 250 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA) 21 Ocak'ta yapılan açıklamada da bu ayın ortasından bu yana Darfur'un farklı bölgelerindeki kabile çatışmaları sonucu Çad'a sığınanların sayısının 116 bini bulduğu kaydedilmişti.

Ülkenin batısında 5 eyaletten oluşan Darfur bölgesindeki kabile çatışmaları nedeniyle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybederken binlerce kişi yerinden ediliyor.

Bölgedeki kabileler arasında, "hayvan otlatma, arazi ve su kaynakları anlaşmazlığı" gibi nedenlerle zaman zaman çatışmalar meydana geliyor.