Unhcr Tarafından Hazırlanan Temizlik ve Hijyen Malzemeleri Dezavantajlı Gruplara Ulaştırıldı - Son Dakika

Unhcr Tarafından Hazırlanan Temizlik ve Hijyen Malzemeleri Dezavantajlı Gruplara Ulaştırıldı
02.06.2021 14:28
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yürütülen kampanya kapsamında Çanakkale Belediyesine teslim edilen temizlik ve hijyen malzemeleri, kentte bulunan dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşıldı.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yürütülen kampanya kapsamında Çanakkale Belediyesine teslim edilen temizlik ve hijyen malzemeleri, kentte bulunan dezavantajlı gruplar ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşıldı.
Marmara Bölgesinde bulunan uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişiler için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından hazırlanan ve içeriğinde bebek bezi ile temizlik ve hijyen malzemelerinin bulunduğu paketler bölgedeki Belediyeler ile paylaşıldı. Bu kapsamda, Çanakkale Belediyesine de teslim edilen paketlerin kentteki dezavantajlı gruplara ulaştırılması sağlandı.
02. 06. 2021 13: 52
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