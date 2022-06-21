Unhcr Türkiye Temsilcisi Leclerc: "Nereden Gelirlerse Gelsinler, Kaçmak Zorunda Kalan İnsanlar Hoş Karşılanmalı" - Son Dakika
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Unhcr Türkiye Temsilcisi Leclerc: "Nereden Gelirlerse Gelsinler, Kaçmak Zorunda Kalan İnsanlar Hoş Karşılanmalı"

21.06.2022 18:03
Unhcr Türkiye Temsilcisi Leclerc: "Nereden Gelirlerse Gelsinler, Kaçmak Zorunda Kalan İnsanlar Hoş Karşılanmalı"

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc’in ev sahipliğinde Dünya Mülteciler Günü kapsamında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde “Benim Gözümden Hayat” isimli fotoğraf sergisi açıldı. Leclerc, “Nereden gelirlerse gelsinler, kaçmak zorunda kalan insanlar hoş karşılanmalıdır. Evrensel olan, güvenli bir yaşama erişme hakkıdır. Sınırlar onlar için açık tutulmalıdır. Bu çatışmayı kendileri seçmedi. Yaşadıkları zorluğu kendileri seçmedi” dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Philippe Leclerc'in ev sahipliğinde Dünya Mülteciler Günü kapsamında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde "Benim Gözümden Hayat" isimli fotoğraf sergisi açıldı. Leclerc, "Nereden gelirlerse gelsinler, kaçmak zorunda kalan insanlar hoş karşılanmalıdır. Evrensel olan, güvenli bir yaşama erişme hakkıdır. Sınırlar onlar için açık tutulmalıdır. Bu çatışmayı kendileri seçmedi. Yaşadıkları zorluğu kendileri seçmedi" dedi.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü kapsamında dün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde Mardin'de yaşayan Türk ve mülteci çocukların fotoğraflarından oluşan "Benim Gözümden Hayat" isimli sergi açıldı. Serginin açılış konuşmasını UNHCR Türkiye Temsilcisi Leclerc yaptı. UNHCR Türkiye'nin basın açıklamasına göre; Leclerc, şunları söyledi:

"YAŞADIKLARI BU ZORLUĞU KENDİLERİ SEÇMEDİ"

"Bu sergideki fotoğraflar çocukların yaratıcılığını, neşesini ve güzelliğini gözler önüne sererken temel hedefimiz olan çocukların hayatlarını çocuk gibi yaşamalarını sağlamayı aktarıyor. Neleri fotoğraflayabildikleri görmek inanılmaz ve dünyaya onların gözünden bakmak çok heyecan verici. Çatışmalar insanları benzeri görülmemiş bir hızla zorla yerinden ederken bu dikkate değer girişim çok yerinde. Nereden gelirlerse gelsinler, kaçmak zorunda kalan insanlar hoş karşılanmalıdır. Evrensel olan, güvenli bir yaşama erişme hakkıdır. Sınırlar onlar için açık tutulmalıdır. Bu çatışmayı kendileri seçmedi. Yaşadıkları zorluğu kendileri seçmedi. Çatışma zamanlarında ayrılıklar meydana gelebilirken, özellikle büyükanne ve büyükbabaları veya kardeşleri de dahil olmak üzere sevdikleriyle birlikte yaşayabilmek için bugün bizim yardımımıza ve desteğimize her zamankinden daha çok ihtiyaçları var.

Türkiye, 2014 yılından bu yana yaklaşık yarısı ihtiyaçları, hayalleri ve gelecek için umutları olan çocuklardan oluşan, sağlam bir yasal çerçeveden yararlanan yaklaşık 4 milyon mülteci ve sığınmacı ile dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor."

9 YAŞINDAKİ HARUN: KÖYÜMDE FOTOĞRAF ÇEKMEYİ SEVİYORUM

Sergi, Mardin'de düzenlenen fotoğraf atölyelerinde çekilen fotoğraflardan oluşuyor. Atölye katılımcılarından 9 yaşındaki Harun şöyle dedi:

"Köyümüzde böyle bir şey daha önce hiç olmamıştı. Köyümde fotoğraf çekmeyi seviyorum, fotoğraf çekmeyi öğrendim ve bunu tüm arkadaşlarımla paylaşıyorum."

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Unhcr Türkiye Temsilcisi Leclerc: "Nereden Gelirlerse Gelsinler, Kaçmak Zorunda Kalan İnsanlar Hoş Karşılanmalı" - Son Dakika
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