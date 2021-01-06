ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığını Giresun Üniversitesi devraldı - Son Dakika

ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığını Giresun Üniversitesi devraldı

06.01.2021 12:05
ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığını Giresun Üniversitesi devraldı, System.String[]

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP) 2021 yılı dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Giresun Üniversitesi'ne (GRÜ) devredildi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Üniversiteler Birliğinin (ÜNİ-DOKAP) 2021 yılı dönem başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Giresun Üniversitesi'ne (GRÜ) devredildi.

GRÜ'den yapılan açıklamaya göre, devir töreni Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman başkanlığında online olarak gerçekleştirildi.

Karaman, törende yaptığı konuşmada, ÜNİ-DOKAP 2020 yılı dönem başkanlığında yapmış olduğu bazı çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Dönem başkanlığını teslim alacak olan Giresun Üniversitesi'ne ve değerli Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can hocama hayırlı olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise ÜNİ-DOKAP platformunun ülke ve bölge kalkınması adına çok önemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Daha önce dönem başkanlığını başarıyla yürüten hocalarıma teşekkür ediyorum. Yeni dönemde de daha kuvvetli iş birlikleri yaparak güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. ÜNİ-DOKAP dönem başkanlığı dönemini bir fırsat olarak görüyoruz. DOKAP ile işbirliği yaparak, Giresun Üniversitesi adına, bu dönemi başarılı projelerle tamamlamak arzusundayız."

DOKAP'ın bütçe ve proje imkanları açısından, yöresel bazda büyük bir kurum ve önemli bir kaynak sunucusu olduğunun altını çizen Can, dönem başkanlığı süresince mevcut işbirliğini geliştirerek, önemli projelerle ciddi bir kaynak aktarımı sağlamayı da amaçladıklarını aktardı.

DOKAP Başkanı Hakan Gültekin de ülkelerin gelişmesi ve kalkınması için bölge kurumlarının bir araya gelmesinin önemine değinerek, "Üniversiteler bölgenin gelişmesi için ciddi desteği olan kurumlardır ve üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir. ÜNİ-DOKAP bu anlamda önemli bir birliktir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Rektör Can ile Rektör Karaman arasında devir teslim protokolü imzalandı.

Törene, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve üniversite temsilcileri katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Projesi, Giresun Üniversitesi, Üniversiteler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanlığını Giresun Üniversitesi devraldı - Son Dakika


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