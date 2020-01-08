Unicaja Malaga maçının ardından

7Days EuroCup TOP 16 Turu'nda H Grubu ilk maçında TOFAŞ, İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'yı 84-82 yendi. Her iki takımın başantrenörü zorlu mücadeleyi değerlendirdi.

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, iyi bir takım karşısında kazandıklarına işaret ederek, sakatlıkların kendilerini etkilediğini söyledi. Maçın belli bölümlerinde deneyimsiz oyuncular ile oynadıklarını belirten Ene, "Yorgunluktan yapılan hatalar var. Aynı oyuncuları çok zorluyoruz. Biz gayret ediyoruz ama gruptan geçtikçe işler daha da zorlaşıyor. Bu maçta 12 sayı çok değerli bir fark. Bunu koruyabilmek için de oyuncuların inisiyatif alması lazım. Oyuncularımın iyi niyetli olduğunu biliyorum ama burada böyle şeyler oluyor. Neticede 10-12 senedir Avrupa'da oynayan kaliteli bir İspanyol takımını yedik. Bugün kazanmak güzel ama hatalarımızı hala konuşuyorsak TOFAŞ olarak daha iyisini istediğimiz için konuşuyoruz. Galibiyetimiz değerli ama maçın sonunda şansımızın sonucunda kazanmayı başardık" dedi.

CASIMIRO: SON TOPA KADAR MÜCADELE ETTİK

Unicaja Malaga Başantrenörü Luis Casimiro ise zorlu bir maçın yaşandığını belirtti. İlk yarıda özellikle ribaundlarda sıkıntı yaşadıklarını ve ikinci şanslardan 15-16 sayı yediklerini hatırlatan Casimiro, "İlk yarı için bu belirleyici oldu. Daha iyi bir sonuçla bitirebilirdik. TOFAŞ ikinci yarıya bizden daha net ve sert başladı. 11 sayılık fark yakaladılar. Bu farkı bir şekilde eritmeyi başardık. Savunmada rakibimizin kötü hücumlarına karşı hızlı hücumlarda sayılar bulduk. Son topa kadar mücadele ettik ve son topu kullanamayınca maçı kaybettik. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.