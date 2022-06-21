Unıcef 1,6 Milyon Çocuğun Sellerden Etkilendiği Bangladeş'e Acil Yardım Ulaştırıyor - Son Dakika
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Unıcef 1,6 Milyon Çocuğun Sellerden Etkilendiği Bangladeş'e Acil Yardım Ulaştırıyor

21.06.2022 18:54
Unıcef 1,6 Milyon Çocuğun Sellerden Etkilendiği Bangladeş'e Acil Yardım Ulaştırıyor

DAKKA, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Bangladeş'in kuzeydoğusundaki ani sellerin zor durumda bıraktığı 1,6 milyonu çocuk dört milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

DAKKA, 21 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Bangladeş'in kuzeydoğusundaki ani sellerin zor durumda bıraktığı 1,6 milyonu çocuk dört milyon kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor. UNICEF açıklamasında, kurumun çocukları korumak ve acil su ile sağlık malzemesi ihtiyacını karşılamak için sahada olduğu belirtildi. UNICEF'in Bangladeş'teki temsilcisi Sheldon Yett, "Çocukların şu anda güvenli içme suyuna ihtiyaçları var. En kritik endişelerden bir tanesi suyla bulaşan ölümcül hastalıkları engellemek" dedi. Yett, UNICEF'in halihazırda 80.000 haneye bir hafta yetecek su ihtiyacını destekleyecek 400.000 su arıtma tableti dağıttığını da ifade etti.

UNICEF, Bangladeş hükümetini acil durum yönetiminde milyonlarca su arıtma tableti, çanta bidon olarak da bilinen 10.000 su deposu ile kadınlar ve ergenlik çağındaki kız çocuklarına yönelik binlerce hijyen setiyle daha da fazla desteklemek için çalıştığını kaydetti. Açıklamada bölge sağlık tesislerine acil tıbbi malzeme de tedarik edildiği belirtildi. UNICEF'in verdiği bilgiye göre, kuzeydoğudaki Sylhet bölgesinde sağlık tesislerinin yüzde 90'ı sular altında kaldı ve su kaynaklı hastalık vakaları da artmaya devam ediyor. Çocukların halihazırda ülkedeki en büyük çocuk ölümü sebeplerinden biri olan boğulmaya karşı yüksek risk altında olduğunu kaydeden UNICEF, "Kalabalık barınaklara aileleriyle birlikte 36.000'den fazla çocuk sığındı" dedi.

Açıklamada, okulların kapanması ve sınavların iptal olmasıyla birlikte zaten pandemi sırasında okulların 18 ay boyunca kapalı kalmasından etkilenen çocukların eğitim almasının daha da zorlaştığı ifade edildi. UNICEF, en az sekiz çocuğun trajik biçimde hayatını kaybettiğini paylaştı. Yett, "Kalbimiz hayatlarını kaybeden çocuklarla birlikte. Bu çaresiz durumda en savunmasız olanlar çocuklar. UNICEF, çocukların acil ihtiyaçlarını karşılamak için yetkililer ve ortaklarımızla birlikte aralıksız şekilde çalışıyor" dedi. UNICEF, selden etkilenen çocuklar ve ailelere yardım malzemeleri ile hizmetleri sağlamaya yönelik acil durum müdahalesi için acilen 2,5 milyon ABD dolarlık finansman arıyor.

YORUMLAR
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Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı Bolvadin'de sel... Geçen ay evleri yıkılan ailenin şimdi de sığındıkları derme çatma yapıyı su bastı Dolu ve sağanak etkili oldu Dolu ve sağanak etkili oldu
Kaynak: Xinhua

Bangladeş, Çocuk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Unıcef 1,6 Milyon Çocuğun Sellerden Etkilendiği Bangladeş'e Acil Yardım Ulaştırıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Unıcef 1,6 Milyon Çocuğun Sellerden Etkilendiği Bangladeş'e Acil Yardım Ulaştırıyor - Son Dakika
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