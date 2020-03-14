UNICEF: 3 milyar insanın evinde ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel UNICEF: 3 milyar insanın evinde ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok - Son Dakika

UNICEF: 3 milyar insanın evinde ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok

30 dakika önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sabun ile ellerin yıkanmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede son derece önemli olduğunu ancak dünya genelinde 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığını bildirdi.

UNICEF: 3 milyar insanın evinde ellerini sabunla yıkayabileceği lavaboları yok, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), sabun ile ellerin yıkanmasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede son derece önemli olduğunu ancak dünya genelinde 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığını bildirdi.

UNICEF'ten yapılan açıklamaya göre dünya genelinde her 5 kişiden sadece 3'ü evlerinde ellerini yıkayabilecekleri imkanlara sahip.

Dünya nüfusunun yüzde 40'ının, yani 3 milyar insanın evinde ellerini su ve sabunla yıkayacağı lavabosunun bulunmadığı belirtilen açıklamada, en az gelişmiş ülkelerdeki insanların yaklaşık dörtte üçünün de bu temel ihtiyaçtan yoksun olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca dünya genelinde okulların üçte birinde çocukların ellerini yıkayabileceği lavaboların olmadığı ve sağlık merkezlerinin yüzde 16'sında ise işlevsel tuvalet ve lavaboların bulunmadığına işaret edildi.

Birleşmiş Milletler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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